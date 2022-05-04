Serhat Özcan'ın mutlu günü! Nişanlandı

"Bir Demet Tiyatro"da canlandırdığı 'Tirbuşon' karakteriyle tanınan tiyatro ve dizi oyuncusu Serhat Özcan, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 10 yıl önce tanıştığı Deniz İpek ile ilişkisini nişanlanarak taçlandırdı.

Özcan, "Birkaç yıldır bu anı bekliyorduk. Ben çok mutluyum. 10 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır da sevgiliyiz. Artık Ayvalık’ın damadı olmak üzereyim. Bu da benim için ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı.



Serhat Özcan’ın nişanlısı Deniz İpek de çok mutlu olduğunu ve önümüzdeki Haziran ayında ise nikâh kıyacaklarının müjdesini verdi. Serhat Özcan’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Reha Özcan da ağabeyini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.



