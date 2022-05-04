MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serhat Özcan'ın mutlu günü! Nişanlandı

Serhat Özcan'ın mutlu günü! Nişanlandı

04.05.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Serhat Özcan, 5 yıldır birlikte olduğu avukat Deniz İpek ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Serhat Özcan'ın mutlu günü! Nişanlandı

"Bir Demet Tiyatro"da canlandırdığı 'Tirbuşon' karakteriyle tanınan tiyatro ve dizi oyuncusu Serhat Özcan, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 10 yıl önce tanıştığı Deniz İpek ile ilişkisini nişanlanarak taçlandırdı.

3428467_08184d1978156a3e3898b62fde4706eb_640x640

Özcan, "Birkaç yıldır bu anı bekliyorduk. Ben çok mutluyum. 10 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır da sevgiliyiz. Artık Ayvalık’ın damadı olmak üzereyim. Bu da benim için ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı.
3428467_21ecfdad33ae31b5aa23112bcefe7062_640x640

Serhat Özcan’ın nişanlısı Deniz İpek de çok mutlu olduğunu ve önümüzdeki Haziran ayında ise nikâh kıyacaklarının müjdesini verdi. Serhat Özcan’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Reha Özcan da ağabeyini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annemin üstüne gömülmek istiyorum!Annemin üstüne gömülmek istiyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu çocukların toplatılmasını talep ediyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu çocukların toplatılmasını talep ediyoruz
2 haftadır dizide yoktu! Korkutan olay ortaya çıktı2 haftadır dizide yoktu! Korkutan olay ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Serhat Özcan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Sıfır faizli konut kredisi desteği!

Sıfır faizli konut kredisi desteği!

Görüntüleri olay olmuştu! Van Valiliği işin aslını açıkladı

Görüntüleri olay olmuştu! Van Valiliği işin aslını açıkladı

Altın ve dolar fiyatları için geri sayım başladı!

Altın ve dolar fiyatları için geri sayım başladı!

Düğünü neden apar topar yaptıkları belli oldu

Düğünü neden apar topar yaptıkları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.