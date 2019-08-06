Seri Bombacı Sayoc 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

2018’in Ekim ayında aralarında Başkan Donald Trump karşıtı siyasetçilerle, film oyuncularına ve New York’ta bir haber kuruluşuna bombalı paket gönderen Cesar Sayoc, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bugün yapılan karar duruşmasında hakim Rakoff, Sayoc’u 20 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Hakim Rakoff’un mahkumiyet kararını açıklamasının ardın seri bombacı olarak adlandırılan Sayoc’un gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bir önceki duruşmada New York Federal Mahkemesi’nde hakim Hakim Jed S. Rakoff’un karşısına çıkan 57 yaşındaki Sayoc, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmiş ve yaptıklarından duyduğu pişmanlığı dile getirip özür dilemişti.

Sayoc, hakime, “Yaptığım bu eylemlerin yanlış olduğunu biliyorum. Oldukça özgünüm. Gönderdiğim paketlerde patlama risklerinin olduğunun da farkındaydım” diye konuşmuştu.

Savcılar, Sayoc için ayrı suçlamalardan ömür boyu hapis cezası ve ayrıca 120 yıl hapis cezası istemişti.

Sayoc, Trump karşıtı olarak tanınmış 13 kişiye 16 ayrı bombalı paket göndermekle suçlanmıştı.