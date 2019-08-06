HABER

Seri Bombacı Sayoc 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

06.08.2019 00:22 | Son Güncelleme

2018’in Ekim ayında aralarında Başkan Donald Trump karşıtı siyasetçilerle, film oyuncularına ve New York’ta bir haber kuruluşuna bombalı paket gönderen Cesar Sayoc, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Seri Bombacı Sayoc 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

2018’in Ekim ayında aralarında Başkan Donald Trump karşıtı siyasetçilerle, film oyuncularına ve New York’ta bir haber kuruluşuna bombalı paket gönderen Cesar Sayoc, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bugün yapılan karar duruşmasında hakim Rakoff, Sayoc’u 20 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Hakim Rakoff’un mahkumiyet kararını açıklamasının ardın seri bombacı olarak adlandırılan Sayoc’un gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bir önceki duruşmada New York Federal Mahkemesi’nde hakim Hakim Jed S. Rakoff’un karşısına çıkan 57 yaşındaki Sayoc, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmiş ve yaptıklarından duyduğu pişmanlığı dile getirip özür dilemişti.

Sayoc, hakime, “Yaptığım bu eylemlerin yanlış olduğunu biliyorum. Oldukça özgünüm. Gönderdiğim paketlerde patlama risklerinin olduğunun da farkındaydım” diye konuşmuştu.

Savcılar, Sayoc için ayrı suçlamalardan ömür boyu hapis cezası ve ayrıca 120 yıl hapis cezası istemişti.

Sayoc, Trump karşıtı olarak tanınmış 13 kişiye 16 ayrı bombalı paket göndermekle suçlanmıştı.

57 yaşındaki sanık, gönderdiği bombalı paketlerle ABD’yi alarma geçirmiş, paketlerin Florida’dan gönderildiğinin belirlenmesi sonrasında emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

Bombalı paketlerin çoğunun New York’taki adreslere gönderilmesi nedeniyle Sayoc, Florida’da yakalanmasına rağmen yargılanmak üzere New York’a getirildi. Sayoc Kasım ayındaki ilk duruşmasında yine aynı hakimin karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş ve duruşma süresince tek kelime bile konuşmamıştı.

Sayoc’un bombalı paket gönderdiği kişi ve kuruluşlar arasında eski Başkan Barack Obama, eski Başkan Yardımcısı Joseph Biden, 2016 başkan adayı Hillary Clinton, eski Başsavcı Eric Holder, Temsilciler Meclisi Üyesi Maxine Waters, Senatör Cory Booker, eski CIA Başkanı John Brennan, eski Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı James Clapper, milyarder George Soros, aktör ve yönetmen Robert De Niro ve CNN’in New York merkezi vardı.

PARTNER Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı
Hindistan Keşmir'in Özerklik Statüsünü KaldırdıHindistan Keşmir'in Özerklik Statüsünü Kaldırdı
Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı

Galatasaray anlaşmayı resmen açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

CHP'den erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa'yı karıştıran krizde yeni gelişme! Artık tam anlamıyla resmi!

Artık tam anlamıyla resmi! Krizde yeni gelişme!

Pakistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü! Gerilim tırmanıyor!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

Ortalık savaş alanına döndü! Tehlikeli gerginlik

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Rusya'da askeri birlikte patlama

Rusya'da askeri birlikte patlama

'Komedyen' Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor!

'Komedyen' Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.