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Seri Bombacı Sayoc New York’a Getirildi

06.11.2018 00:58 | Son Güncelleme

ABD’de Başkan Trump karşıtı üst düzey kişilere gönderdiği bombalı mektuplarla büyük panik yaratan Cesar Altieri Sayoc, tutuklandığı Florida eyaletinden bugün New York’a getirildi

Seri Bombacı Sayoc New York’a Getirildi

ABD’de Başkan Trump karşıtı üst düzey kişilere gönderdiği bombalı mektuplarla büyük panik yaratan Cesar Altieri Sayoc, tutuklandığı Florida eyaletinden bugün New York’a getirildi.

Sanık Sayoc yarın Rıza Sarraf ve Hakan Atilla’nın da yargılandığı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde Sulh Hakimi Robert W. Lehrburger’in karşısına çıkartılacak. Hakim Lehrburger, Sayoc ile ilgili suçlamaları yüzüne okuyacak.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey S Berman, bugün hakim Lehrburger’e yazdığı yazıda, 26 Ekim tarihinde Florida’da tutuklanan Sayoc’un bugün New York’ a getirileceğini yarın sabah 10’da kendisinin karşısına çıkartılacağını belirtti.

"Tutuksuz yargılanması Amerikan toplumu için büyük tehlike"

Başsavcı Berman, hakime hitaben kaleme aldığı yazıda Sayoc’un yolladığ 16 bombalı paketle ülkede terör yaratmaya çalıştığını ifade etti. Başsavcı Berman, Sayoc’ un tutuklu olarak yargılanması gerektiğini ifade ederek kefaletle serbest kalmasının Amerikan toplumu için çok büyük bir risk oluşturacağını söyledi.

Başavcı Berman Kaliforniya'da Thomas Steyer'e gönderilen on altıncı bombalı paketin de ele geçirildiğini belirterek, “Steyer’e gönderilen ikinci bombalı paketti” dedi. Başsavcı Beeman, “ Sayoc, aynı tür zarf, adres formatı ve pullar dahil olmak üzere diğer 15 pakette neredeyse benzer posta malzemeleri kullandı. Cep telefonundan yaptığı aramalarla kurbanları hakkında bilgi topladı”dedi.

Başsvacı Berman Sayoc’u çok tehlikeli bir sanık olarak gördüklerini belirterek, Savcılığın soruşturması devam ediyor, bugüne kadar toplanan kanıtlar sanığın ne derecede tehlikeli olduğunu gösteriyor. Bu deliller Sayoc’u kaçmaya teşvik edecek önemli deliller olabilir. Buna göre, davalı yargılanma süresinde tutuklu olarak kalmalı” dedi.

Beş ayrı suçtan yargılanacak

New York Güney Bölgesi’nde yargılama süreci yarın başlayacak olan Sayoc, beş ayrı suçlamadan 58 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Sayoc’a isnat edilen beş ayrı suçlama şöyle, eyaletler arasında patlayıcı madde taşımak, yasadışı patlayıcı maddeleri postalamak, eski ABD Başkanları ve diğer kişileri tehdit etmek, eyaletler arası iletişimi tehdit etmek ve federal görevlilere saldırmak.

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