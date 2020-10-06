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Seri cinayet sanığı hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 17:17 | Son Güncelleme

Ordu’da, farklı tarihlerde 8 farklı kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan şüpheli, bir çifti öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıktı.Akkuş ilçesinde 2018 yılı içerisinde ‘yağma, hırsızlık ve kasten öldürme’ suçlarını işlediği öne sürülen ve güvenlik güçlerince yakalanan, şuan ise Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesi Karaçal Mahallesi’nde Senayi ile Ümit Türedi çiftinin ölümüne ilişkin yargılandığı dava görüldü.

Seri cinayet sanığı hakim karşısında

Ordu’da, farklı tarihlerde 8 farklı kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan şüpheli, bir çifti öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıktı.
Akkuş ilçesinde 2018 yılı içerisinde ‘yağma, hırsızlık ve kasten öldürme’ suçlarını işlediği öne sürülen ve güvenlik güçlerince yakalanan, şuan ise Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesi Karaçal Mahallesi’nde Senayi ile Ümit Türedi çiftinin ölümüne ilişkin yargılandığı dava görüldü. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.
Duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Mehmet Ali Çayıroğlu, cinayetler ile bir alakasının olmadığını savunurken, sanık avukatı ise mütalaaya karşılık savunma hazırlanması içi süre istedi.
Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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