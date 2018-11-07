Seri cinayetler planlayan şahıs yakalandı!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde seri cinayetler planlayan şüpheli polisin titiz çalışması ile yakalandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Gaziilyas Mahallesi’nde internet kafe işleten Fahri Doğan’ın pompalı tüfek ile öldürülmesi olayı ile ilgili olarak soruşturmanın derinleştirilmesi ve ilçedeki tüm güvenlik ve mobese kameralarının incelenmesi sonrasında kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli belirlendi.