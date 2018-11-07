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Seri cinayetler planlayan şahıs yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişiyi öldüren ve seri cinayetler planlayan bir şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Bir hafta önce bir kişiyi öldüren ve ikinci hedefine doğru ilerleyen şüpheli bir polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde seri cinayetler planlayan şüpheli polisin titiz çalışması ile yakalandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Gaziilyas Mahallesi’nde internet kafe işleten Fahri Doğan’ın pompalı tüfek ile öldürülmesi olayı ile ilgili olarak soruşturmanın derinleştirilmesi ve ilçedeki tüm güvenlik ve mobese kameralarının incelenmesi sonrasında kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli belirlendi.

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Edremit’te tüm polislerin aradığı şüpheli dikkatli bir polis memurunun şahsı yolda yürürken teşhis edildi. Dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli M.E.K. yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı.
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Şüphelinin yeni bir cinayet planladığı ve bir önceki olayda kullandığı tüfeği de yanına alarak 2. hedefine ilerlediği iddia edildi.
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Şüphelinin Edremit’te seri cinayetler planladığı iddia edilirken, şahsın aynı zamanda akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit cinayet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Seri cinayetler planladığını nerden öğrendiniz ya da bu zincirlemeyi nasıl öğrendiniz... bir kere akli dengesi yerinde olmayan biri cinayet işleyemez....
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