  Seri kapkaççılar tutuklandı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, tek motosiklete binerek kapkaç yapan 3 kişiden 2'sini, 200 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladı. Ekipler kimliğini belirledikleri diğer şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Atakant ve PTT Evleri mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.A (17) ve Serhat Yüksekyayla (20), cep telefonuyla konuşan İbrahim Dinç'in (35) yanına yaklaşıp elindeki cep telefonunu aldı. Şüpheliler daha sonra motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu olaydan bir süre sonra şüpheliler, bu kez PTT Evleri Mahallesi'nde sokakta yürüyen Hürmüz Dinçer'in (40), içinde 500 lirası ve kredi kartları bulunan çantasını yine kapkaç yöntemiyle çaldı. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların meydana geldiği yerlerdeki 200 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerdeki kişilerin, O.A. ve Serhat Yüksekyayla olduğunu saptadı. Polis, adreslerini tespit ettiği şüphelileri eş zamanlı operasyonla evlerinde yakaladı.