Seri katil alarmı! 42 kadını katleden 'vampir' seri katil firar etti

'Vampir' seri katilin şok eden cinayetleri geçtiğimiz ay gün yüzüne çıkmıştı. Kurbanlarını yerel polis karakolunun sadece 100 metre ilerisine gömüyordu. Temmuz ayında ortaya çıkan cinayetler ülkede şokun yanı sıra öfkeye de neden oldu. Kenya halkı ayrıca 2 yıl içinde aynı bölgede 42 kişinin polis fark etmeden nasıl öldürülebildiğini sorguladı.

SERİ KATİL ALARMI!

Kenya'da eşi de dahil 42 kadını tek tek öldüren 33 yaşındaki seri katil Collins Jumaisi, öldürdüğü kadınların cansız bedenlerini çöplüğe atmıştı. Daha sonra yakalanan ve gözaltına alınan seri katil bir karakolda tutuluyordu. 33 yaşındaki seri katilin, 12 mahkumla beraber hapishaneden kaçtığı belirtildi. Ülkede alarm duruma geçildi.

CESETLER ÇÖPLÜKTE BULUNDU

Basın toplantısı yapıp açıklama yapan Kenya yetkililerinden biri, "Ölen kişilere ve insan hayatına saygısı olmayan psikopat bir seri katille karşı karşıya olduğumuz açıkça ortaya çıkıyor. Şüpheli yapılan sorgulamada 42 kadını öldürdüğünü ve cesetleri çöplüğe attığını itiraf etti. Bu cinayetlerin hepsi 2022 ile geçtiğimiz 11 Temmuz 2024 günü arasında işlendi" ifadelerine yer verdi.