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  4. Seri katil alarmı! 42 kadını katleden 'vampir' seri katil firar etti

Seri katil alarmı! 42 kadını katleden 'vampir' seri katil firar etti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.08.2024 07:27
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Kenya şokta. Eşi dahil 42 kadını öldürmekle suçlanan seri katilin de aralarında bulunduğu 13 kişi firar etti. Tutuklular tel örgülü bir çatıyı keserek ve çevre duvarını tırmanarak kaçtı. Firar eden suçlular arasında yer alan seri katil Collins Jumaisi, peş peşe 42 kadını öldürüp, cansız bedenlerini çöplüğe atmıştı.

Seri katil alarmı! 42 kadını katleden 'vampir' seri katil firar etti

'Vampir' seri katilin şok eden cinayetleri geçtiğimiz ay gün yüzüne çıkmıştı. Kurbanlarını yerel polis karakolunun sadece 100 metre ilerisine gömüyordu. Temmuz ayında ortaya çıkan cinayetler ülkede şokun yanı sıra öfkeye de neden oldu. Kenya halkı ayrıca 2 yıl içinde aynı bölgede 42 kişinin polis fark etmeden nasıl öldürülebildiğini sorguladı.

SERİ KATİL ALARMI!

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Kenya'da eşi de dahil 42 kadını tek tek öldüren 33 yaşındaki seri katil Collins Jumaisi, öldürdüğü kadınların cansız bedenlerini çöplüğe atmıştı. Daha sonra yakalanan ve gözaltına alınan seri katil bir karakolda tutuluyordu. 33 yaşındaki seri katilin, 12 mahkumla beraber hapishaneden kaçtığı belirtildi. Ülkede alarm duruma geçildi.

CESETLER ÇÖPLÜKTE BULUNDU

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Basın toplantısı yapıp açıklama yapan Kenya yetkililerinden biri, "Ölen kişilere ve insan hayatına saygısı olmayan psikopat bir seri katille karşı karşıya olduğumuz açıkça ortaya çıkıyor. Şüpheli yapılan sorgulamada 42 kadını öldürdüğünü ve cesetleri çöplüğe attığını itiraf etti. Bu cinayetlerin hepsi 2022 ile geçtiğimiz 11 Temmuz 2024 günü arasında işlendi" ifadelerine yer verdi.

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Kenya katil
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