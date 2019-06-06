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Seri katil Alman hemşireye ömür boyu hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 12:23 | Son Güncelleme

Almanya’da ülkenin en büyük seri katili olarak tanımlanan eski hemşire Niels Hoegel, 100 hastayı öldürmekten yargılandığı davada 85 hastayı öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Almanya’da 2.

Almanya’da ülkenin en büyük seri katili olarak tanımlanan eski hemşire Niels Hoegel, 100 hastayı öldürmekten yargılandığı davada 85 hastayı öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük seri katil olarak anılan 41 yaşındaki Niels Hoegel, 100 hastayı öldürmekle suçlanıyordu. Ömür boyu hapis istenen Alman hemşire hakkındaki karar bugün açıklandı. Almanya’nın kuzeyinde görülen davada mahkeme Hoegel’i 85 hastayı öldürmekten suçlu bularak ömür boyu hapis cezası verdi. Yargıç, eski hemşirenin neden böyle bir suç işlediğini “anlaşılmaz” olarak nitelendirdi. Yargıç Sebastian Bührmann, “Tüm denemelerimize rağmen sadece sisin bir kısmını kaldırabiliyoruz” dedi.
Almanya yasalarına göre, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan zanlı 15 yıl sonra şartlı tahliye olasılığıyla cezalandırılabiliyor.
1999-2002 yılları arasında Oldenburg’taki bir hastanede ve 2003-2005 arası Delmenhorst’taki bir başka hastanede gerçekleşen ölümlerin savaş sonrası Almanya’daki en büyük seri cinayetler dizisi olduğu belirtiliyor. Hoegel’in öldürdüğü belirten kurbanlarının yaşlarının ise 34-96 arasında olduğu belirlendi. Eski hemşire Hoegel’in Oldenburg’da 36, Delmenhorst yakınlarında ise 64 hastayı öldürdüğü ifade ediliyor. Hoegel, Almanya’nın kuzey kesiminde görevli olduğu hastanelerde bakımına verilen 100 hastaya ölümcül dozda ilaç vererek ölümüne yol açmaktan yargılanıyor. 30 Ekim 2018’de başlayan yargılama süreci devam ediyor. Yedi aylık yargılama süresince Hoegel, cinayetlerin 43’ünü itiraf etti, 5’ine itiraz etti ve diğer 52’sini hatırlayamadığını söyledi.

Reçetede olmayan ilacı hastaya enjekte ederken yakalanmıştı
Hoegel, Delmenhorst’ta bir hastaya reçeteye yazılmayan bir ilacı enjekte ederken yakalanmıştı. Hoegel, 2008’de adam öldürmeye teşebbüsten 7 yıl hapse mahkum edilirken, aynı zamanda 2014-15 arasında yapılan ikinci yargılamada 2 kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuş ve en üst düzeyde ceza almıştı. Hoegel, başka bir duruşmada da bir psikiyatriste 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Soruşturma kapsamında Hoegel’in çalıştığı hastanede hayatını kaybeden 130 hastanın mezardan çıkarılarak kalp krizini tetikleyen ilaç verilip verilmediğinin tespiti için çalışma başlatılmıştı.
Öte yandan Hoegel’in daha fazla insanı öldürmüş olabileceği ancak kurbanların cesetlerinin yakıldığı ifade ediliyor.

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