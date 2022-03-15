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  4. Seri katil dehşetinde flaş gelişme! Tüm ülkeye korku salmıştı

Seri katil dehşetinde flaş gelişme! Tüm ülkeye korku salmıştı

15.03.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de mart başından beri üst üste cinayetler işleyerek ülkeye dehşet saçan seri katilin yakalandığı açıklandı. Seri katilin seçtiği kurbanların kimlikleri dikkat çekerken katilin bulunması için yüksek para ödülü konduğu öğrenildi.

Seri katil dehşetinde flaş gelişme! Tüm ülkeye korku salmıştı

ABD yaklaşık 2 haftadır ülkenin en önemli kentlerinden olan Washington ve New York'taki cinayetlerle çalkalanıyor. 3 Mart'tan beri evsizlerin üst üste ölmesi ve yaralanması haberleri paniğe neden olurken yakalanması için para ödülü konan seri katilin bu sabah erken saatlerde yakalandığı duyuruldu.

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Washington polisi bu sabah erken saatlerde açıklama yaparak New York ve Washington’da evsizleri uyurken öldüren seri katilin yakalandığını duyurdu. Polis açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“GÖZALTINDA: Bu sabah erken saatlerde, polis güçleri şüpheliyi Washington kent merkezinde gözaltına aldı. Şu anda Cinayet Masası’nda sorgulanıyor.”

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NE OLMUŞTU?

New York ve Washington kentlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi, 3 Mart’tan itibaren toplamda 2 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi yaralamıştı. Kurbanlarını evsizlerden seçen katili bulmak için New York kenti yetkilileri 70 bin dolar, Washington kenti yetkilileri ise 55 bin dolar ödül koymuştu. (DHA)

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