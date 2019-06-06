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Seri katil hasta bakıcıya müebbet hapis cezası

06.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en azılı seri katili olarak nitelendirilen hasta bakıcı Niels Högel mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Seri katil hasta bakıcıya müebbet hapis cezası

Almanya’da yakın tarihin en büyük seri cinayet davasında suçlu bulunan hasta bakıcı Niels Högel mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2000-2005 yılları arasında bakıcılığını yaptığı, yaşları 34-96 arasında değişen 100 kişiyi öldürmekten yargılanan ve 85 kişiyi öldürdüğü belirlenen Högel, ilgili yasalar uyarınca en az 15 yıl cezaevinde kalacak ve işlediği suçların ağırlığı nedeniyle erken tahliye edilmeyecek. Högl aynı zamanda ömür boyu meslekten de men edildi.

Högl'ın kalp yetmezliği ve dolaşım sorunlarına neden olan ilaçlar enjekte ettiği hastaları daha sonra kurtarmaya çalışarak kendini kahraman gibi göstermeyi amaçladığı iddia ediliyor.

2005'te su yüzüne çıktı

Högel'in işlediği cinayetler 2005 yılında Delmenhorst kliniğinde bir hastaya aşırı dozda ilaç enjekte etmek isterken bir meslektaşı tarafından yakalanmasıyla gün yüzüne çıkmıştı. Olaydan sonra tutuklanan Högl öldürmeye teşebbüs suçundan ceza almıştı. Bu süreçte yapılan araştırmalar hasta bakıcının sanılandan çok daha fazla insanı öldürdüğünü ortaya çıkarmıştı.

Çok daha sıkı kontrol talebi

Olayla ilgili açıklama yapan Alman Hastaları Koruma Vakfı Başkanı Eugen Brysch, hastalara verilen ilaçların ve veren kişilerin eksiksiz bir şekilde bir elektronik kontrol sistemiyle denetlenmesini talep etti. Brysch ayrıca kamu kurumlarından kalifiye bir hekimin katılacağı otopsilerin de zorunlu kılınmasını ve Almanya’nın tüm eyaletlerinde ağırlığı, bakım ve tıp sektöründeki suçlar olan savcılıkların kurulmasını istedi. Eugen Brysch, bu noktaların toplumun en zayıf bireylerini korumak için şart olduğunu dile getirdi.

AFP,KNA / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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