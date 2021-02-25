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Seri katil için 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

25.02.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Seri katil için 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ordu ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakkında ‘yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek’, 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46) hakim karşısına çıktı. Seri katil, yargılandığı 3 ayrı davada, 5 kişiyi kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işleten Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada, Ordu ve Samsun'da 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018’de cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Çayıroğlu’nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirtildi.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca yapıldı. 8 cinayet ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, dosyayı ağır ceza mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi'ne gönderdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Çayıroğlu'nun Samsun'da işlediği öne sürülen 3 cinayetle ilgili de soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

5 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEEBBET ALDI

Çayıroğlu'nun yargılandığı 3 ayrı davada karar verildi. Seri katil, Sabri Güneş (68), Hasan Güneş (53), Zahide Güneş (59), Senayi Türedi (54) ve Ümit Türedi’yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dursun Kurt'un (70) ölümüyle ilgili delil yetersizliği nedeniyle Çayıroğlu'nun beraatına karar verildi.

SON SAVUNMASINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile katılan sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, son savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Çayıroğlu, "Bu olayların hiçbirini işlemedim. Allah katında içim rahat. Ben öyle bir insan olsam şu an cezaevindeki herkese sarardım. Bu olayları kim yaptıysa Allah'a havale ediyorum. Allah onları kahretsin. Ben kendi halinde birisiyim. Bu suçu benim üzerime atanların Allah cezasını versin. Suçsuzum. Benim geçmişim göz önüne alınıyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Elinize ayağınıza düştüm. Yapmayın. Benim adam öldürdüğüm yok. Şaşırdım kaldım" diye konuştu.

DHA

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