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Seri katil mahkemede kendini böyle savundu: Cinayet işleyecek olsam parası olanları öldürürdüm

26.11.2020 18:51 | Son Güncelleme:
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Seri katil mahkemede kendini böyle savundu: Cinayet işleyecek olsam parası olanları öldürürdüm

Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı öne sürülen sanığın bir kişinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Akkuş ilçesinde 2018 yılında "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarını işlediği iddia edilen ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Ç'nin, aynı ilçeye bağlı Dağyolu Mahallesi'nde Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Sanığın "nitelikli yağma, nitelikli kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmada, sanıkla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Sanık Mehmet Ali Ç, atılı suçları kabul etmediğini belirterek, maktul Şeker Köseoğlu'nu tanımadığını ve ona ait eşyaları da almadığını ileri sürdü.

"EĞER CİNAYET İŞLEYECEK OLSAM PARASI OLANLARI ÖLDÜRÜRDÜM"

Bu maktul ile diğer dosyalardaki maktullere yönelik herhangi bir eyleminin olmadığını iddia eden sanık, "Savunmamda ve dilekçemde belirttiğim tanıkların dinlenmesini talep ediyorum. Bu tanıklar dinlendiğinde cinayet ya da cinayetleri işlemediğim ortaya çıkacaktır. Samsun'da büyük miktarda borcum bulunmaktaydı. Eğer cinayet işleyecek olsam parası olanları öldürürdüm. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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OLAY

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Ç, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Olayla bağlantılı oldukları iddia edilen ve Mehmet Ali Ç'nin evinde yakalanan Y.F.G. ve F.A. ise hakimlikçe serbest bırakılmış, Samsun'da şarküteri işleten ortağı M.T. de tutuklanmıştı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Ali Ç. hakkında 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir olmak üzere 6 dosya hazırlanmıştı.

(AA)


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