'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kişinin daha katil zanlısı çıktı

Gazete Vatan'da yer alan habere göre, her şey Ordu’nun Akkuş ilçesinde Şeker Köseoğlu kadının öldürülmesiyle başladı. Ünlü televizyoncu Müge Anlı bu cinayeti programında işlerken ilginç bir gelişme yaşandı. Ordu’nun Akkuş ilçesinde iki kişi gasp edildi. Bu olayla ilgili Çayıroğlu gözaltına alındı. Çayıroğlu’nun evinde arama yapan jandarma, çok sayıda silahın yanı sıra 4 adet cep telefonu buldu. Telefonları inceleyen ekipler, birinde Müge Anlı’nın programından bir görüntü buldu. Görüntüde Anlı, Şeker Köseoğlu’nun esrarengiz bir şekilde öldürülmesini araştırıyordu. Jandarma telefonda bulduğu bu görüntüden yola çıkıp, gözaltındaki Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, bu cinayetle ilgisinin olabileceğini araştırdı. Önce Şeker Köseoğlu’nun oğlu Recai Köseoğlu’na ulaşan ekipler, zanlının evinde bulunanları ona gösterdi. Recai Bey, zanlının evindeki bir buzağı ve bir tüfeğin annesine ait olduğunu teşhis etti. Bu teşhisin ardından olaylar çorap söküğü gibi çözüldü. Önce Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait silah ve sonra Nuri (59) Lütfiye Usluoğlu (57) çiftinin eşyaları Çayıroğlu’nun evinde bulundu. Ardından Samsun’da yakılan evlerinde ölü bulunan Sevim Semiz, kızları Emine Semiz ve Havva Gülen’in tüfeği zanlının evinde çıktı. Böylelikle kurban sayısı 8 oldu.

Türkiye, Ordu’da gasp suçundan gözaltına alınan ve ardından çok sayıda cinayetin faili olduğu tespit edilen 44 yaşındaki Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor.

5 ÖLÜMÜN DAHA KATİL ZANLISI



Soruşturma derinleştikçe kurban sayısı da arttı. Bu kez Samsun’un Terme ilçesi Özyurt Köyü’nde çıkan yangında ölen Sabri Güneş (68) ile oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş’in de (59)katil zanlısının Mehmet Ali Çayıroğlu olduğu tespit edildi. Ardından Dursun Kurt ve Hasan Bayram adlı kişilerin de katil zanlısının Çayıroğlu olduğu öne sürüldü.

Hayvan hırsızlığı ve çeşitli suçlardan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, cinayetleri ocak ayında cezaevinden çıktıktan sonra işlediği belirlenirken, Ordu’nun yanı sıra Samsun ve Tokat’ta da faili meçhul cinayet, şüpheli ölüm, yangın sonucu ölüm, gasp ve hırsızlık olaylarının da yeniden geniş çaplı araştırıldığı belirtildi.

YÖNTEM AYNI



Mehmet Ali Çayıroğlu’nun adının geçtiği olaylarda önce kurban veya kurbanlar öldürülüyor. Ardından eşyaları gasp ediliyor. Daha sonra ise geride delil bırakmamak için oturduğu ev yakılıyor. Yetkililer Çayıroğlu’nun tüm bunları tek başına yapamayacağını belirtiyor. Zanlı ile birlikte eşi ve 4 kişi gözaltına alındı ancak hepsi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.