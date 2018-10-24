Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nun işlediği iki cinayet daha ortaya çıktı

Samsun'da şarküteri işletmecisi Mehmet Ali Çayıroğlu, Ordu'nun Akkuş ilçesinde 2 kişinin gece yarısı gasp edilmesiyle ilgili yakalanıp, gözaltına alındı. Çayıroğlu, Ordu ve Samsun'daki 13 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğu ve gasp iddiasıyla tutuklandı. Daha önce birçok kez cezaevine girip çıkan, son olarak cezaevinden 19 Ocak'ta çıktığı belirtilen Çayıroğlu'nun, ilk cinayetini 10 Şubat'ta Samsunda işlediği iddia edildi. Hırsızlık ve birçok olaydan sabıkası bulunan Çayıroğlu'nun cinayetleri araştırılırken, olaylarla ilgili 2 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünye Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, geçen ay güvenlik nedeniyle Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne nakledildi.

GASP YAPTI, YAKAYI ELE VERDİ

Mehmet Ali Çayıroğlu’nun Akkuş ilçesinde kurban pazarlığı yaptığı 2 boğayı satın almak için bir eve gittiği, gecede aynı eve giderek burada hayvanları çalıp evi yakmayı planladığı, karanlıkta evi şaşırıp yanlış eve girmesiyle 2 kişiyi yere yatırıp ellerinden tersten kelepçelediği ve gasp yaparak kaçtığı iddia edildi. Aynı dönemde Akkuş ilçesinde evinde kaybolan ve öldürülmüş vaziyette dere yatağında cansız bedenine ulaşılan Şeker Köseoğlu’nun öldürülmesi olayını araştıran jandarma özel ekibinin, Mehmet Ali Çayıroğlu ile bağlantılar elde ettiği, kendisini de takibe aldığı ortaya çıktı.