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Seri katil, yaptıklarıyla kan dondurdu! Son kurbanını parçalara ayırıp fileto yaptı

15.06.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'daki yetkililer, Mexico City'nin eteklerindeki bir evden çok sayıda insan kalıntısı buldu. Bir seri katilin evinin altını kazıyan müfettişler 17 farklı kurbana ait 3 bin 787 kemik parçası bulduklarını açıkladı. Tüyler ürpertici bulgular bunlarla da sınırlı değildi. "Andrés" olarak tanımlanan şüpheli eskiden bir kasap olduğunu ve son kurbanını parçalara ayırıp fileto yaptığını itiraf etti.

Seri katil, yaptıklarıyla kan dondurdu! Son kurbanını parçalara ayırıp fileto yaptı

Meksika'nın başkenti Mexico City yakınlarındaki Atizapan de Zaragoza'da yaşayan 72 yaşındaki bir kasabın evinde 17 kişiye ait 3 bin 787 kemik parçası bulundu.

17 Mayıs'tan bu yana yürütülen kazılarda yetkililer, zanlının yaşadığı evin zeminini kazdı. Kazıların, zanlının aynı mülkte kiraladığı diğer birkaç odanın altındaki toprağa kadar genişletilmesi planlanıyor.

Evde ayrıca, yıllar önce kayıp oldukları belirtilen kişilere ait kimlik kartları bulundu. Şüphelinin evinde beton zeminlerin altında bulunan kemik parçalarının sayısı cesetlerin küçük parçalara ayrıldığını gösteriyor.

FİLETO YAPTI, BAZI KİŞİLERİ YEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜ

Savcılar tarafından yalnızca "Andrés" olarak tanımlanan şüphelinin eskiden bir kasap olduğunu ve son kurbanını parçalara ayırıp fileto yaptığı ifade edildi. En az 17 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden seri katil, bazı kişileri yemek için öldürdüğünü söyleyince kan dondurdu.

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KEMİK PARÇALARI 17 KİŞİYE AİT

Mexico City Savcılık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Kemik parçaları, her birinin dikkatlice temizlenmesini, vücudun hangi bölümü olduklarını belirlemeyi ve ardından anatomik pozisyonlarına yerleştirmeyi içeren, yaklaşık kurban sayısını belirlemek için bir yöntem sağlayan 'lateralizasyon' çalışmalarına tabi tutuluyor. Yapılan analiz, şimdiye kadar bulunan kemik parçalarının muhtemelen 17 kişiye ait olabileceğini gösteriyor" denildi.

POLİS ŞEFİNİN EŞİNİ KURBAN SEÇİNCE YAKALANDI

Diğer taraftan yetkililer, Meksika yasaları uyarınca 72 yaşındaki şüphelinin tam adını açıklamadı. Şu anda tutuklu olan adam, uzun bir soruşturmanın sonucunda değil, son kurbanı onu şahsen tanıyan bir polis şefinin eşi olduğu olduğu için yakalandı.

Andrés’in, 34 yaşındaki kadını öldürüp cesedini 14 Mayıs'ta bir kasap demir testeresi ve bıçaklarıyla parçaladığı iddiasıyla yargılanmasına karar verildi.

Polis şefinin yaptığı açıklamaya göre, eşinin kaybolduğu gün, eski kasap ona bir alışveriş gezisinde eşlik etti. Bu yüzden kadın dönmeyince, Andres’ten şüphelendiğini aktaran maktulün eşi, karısının şüphelinin yaşadığı sokağa girdiğini ancak çıkmadığını gösteren güvenlik kameralarına erişim sağladı. Ardından polis eve gitti, şüpheliyle yüzleşti ve karısının parçalanmış cesedini içeride buldu.

KURBANLARA AİT FOTOĞRAFLAR, KASETLER VE KIYAFETLER BULUNDU

Bununla birlikte müfettişleri şüphelinin evinde kurbanlara ait olduğu düşünülen kadın kıyafetleri, seçmen kimlikleri ile ses ve video kasetleri de buldu.

Yetkililer, evde bulunan video kasetlerin formatının cinayetlerin ne kadar geriye gittiğine dair fikir verdiğini belirterek, 2007 civarında üretimi durdurulan 28 adet 8 mm video kaseti ve 2016 yılına kadar büyük ölçüde gözden düşen 25 VHS kaseti bulduklarını duyurdu.

Savcılar, ayrıca kurbanlara ait olduğu düşünülen 91 fotoğraf, 8 cep telefonu kadın takıları ve makyaj malzemeleri bulduklarını da ekledi.

Kurbanları teşhis etmek için kemik parçalarından alınacak DNA örnekleriyle soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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