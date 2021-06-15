Seri katil, yaptıklarıyla kan dondurdu! Son kurbanını parçalara ayırıp fileto yaptı

Mexico City Savcılık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Kemik parçaları, her birinin dikkatlice temizlenmesini, vücudun hangi bölümü olduklarını belirlemeyi ve ardından anatomik pozisyonlarına yerleştirmeyi içeren, yaklaşık kurban sayısını belirlemek için bir yöntem sağlayan 'lateralizasyon' çalışmalarına tabi tutuluyor. Yapılan analiz, şimdiye kadar bulunan kemik parçalarının muhtemelen 17 kişiye ait olabileceğini gösteriyor" denildi.

Savcılar tarafından yalnızca "Andrés" olarak tanımlanan şüphelinin eskiden bir kasap olduğunu ve son kurbanını parçalara ayırıp fileto yaptığı ifade edildi. En az 17 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden seri katil, bazı kişileri yemek için öldürdüğünü söyleyince kan dondurdu.

17 Mayıs'tan bu yana yürütülen kazılarda yetkililer, zanlının yaşadığı evin zeminini kazdı. Kazıların, zanlının aynı mülkte kiraladığı diğer birkaç odanın altındaki toprağa kadar genişletilmesi planlanıyor.

Meksika'nın başkenti Mexico City yakınlarındaki Atizapan de Zaragoza'da yaşayan 72 yaşındaki bir kasabın evinde 17 kişiye ait 3 bin 787 kemik parçası bulundu.

POLİS ŞEFİNİN EŞİNİ KURBAN SEÇİNCE YAKALANDI

Diğer taraftan yetkililer, Meksika yasaları uyarınca 72 yaşındaki şüphelinin tam adını açıklamadı. Şu anda tutuklu olan adam, uzun bir soruşturmanın sonucunda değil, son kurbanı onu şahsen tanıyan bir polis şefinin eşi olduğu olduğu için yakalandı.

Andrés’in, 34 yaşındaki kadını öldürüp cesedini 14 Mayıs'ta bir kasap demir testeresi ve bıçaklarıyla parçaladığı iddiasıyla yargılanmasına karar verildi.

Polis şefinin yaptığı açıklamaya göre, eşinin kaybolduğu gün, eski kasap ona bir alışveriş gezisinde eşlik etti. Bu yüzden kadın dönmeyince, Andres’ten şüphelendiğini aktaran maktulün eşi, karısının şüphelinin yaşadığı sokağa girdiğini ancak çıkmadığını gösteren güvenlik kameralarına erişim sağladı. Ardından polis eve gitti, şüpheliyle yüzleşti ve karısının parçalanmış cesedini içeride buldu.

KURBANLARA AİT FOTOĞRAFLAR, KASETLER VE KIYAFETLER BULUNDU

Bununla birlikte müfettişleri şüphelinin evinde kurbanlara ait olduğu düşünülen kadın kıyafetleri, seçmen kimlikleri ile ses ve video kasetleri de buldu.

Yetkililer, evde bulunan video kasetlerin formatının cinayetlerin ne kadar geriye gittiğine dair fikir verdiğini belirterek, 2007 civarında üretimi durdurulan 28 adet 8 mm video kaseti ve 2016 yılına kadar büyük ölçüde gözden düşen 25 VHS kaseti bulduklarını duyurdu.

Savcılar, ayrıca kurbanlara ait olduğu düşünülen 91 fotoğraf, 8 cep telefonu kadın takıları ve makyaj malzemeleri bulduklarını da ekledi.

Kurbanları teşhis etmek için kemik parçalarından alınacak DNA örnekleriyle soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

