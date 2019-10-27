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Seri katil zanlısını elleri ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 13:37 | Son Güncelleme

İzmir’de 2 Nisan 2018’de kayıplara karışan Özlem Akusta’nın kaybolmasının ardından banka kartıyla para çekilmesi sırasında ATM kamerasının kaydettiği görüntüler, parayı çeken kişi ile 1 kadın cinayetinden hüküm giyen, yine 1 kadın cinayetinin de şüphelisi Yunus K.’nin aynı parmak ve el yapısına sahip olduğu ortaya çıkınca, şu an serbest olan Yunus K.’nin seri katil zanlısı olduğu iddia edildi.İzmir’de 2 kadının öldürülmesi ve 1 kadının da 1 yıldan fazla süredir kayıplara karışmasının ardından yürütülen soruşturmalar Yunus K.

İzmir’de 2 Nisan 2018’de kayıplara karışan Özlem Akusta’nın kaybolmasının ardından banka kartıyla para çekilmesi sırasında ATM kamerasının kaydettiği görüntüler, parayı çeken kişi ile 1 kadın cinayetinden hüküm giyen, yine 1 kadın cinayetinin de şüphelisi Yunus K.’nin aynı parmak ve el yapısına sahip olduğu ortaya çıkınca, şu an serbest olan Yunus K.’nin seri katil zanlısı olduğu iddia edildi.
İzmir’de 2 kadının öldürülmesi ve 1 kadının da 1 yıldan fazla süredir kayıplara karışmasının ardından yürütülen soruşturmalar Yunus K. isminde kesişti. 1999 yılında yaşanan ilk olayda o zamanlar 19 yaşında olan Yunus K., yakın arkadaşı Volkan Kırlı’nın ablası Nilgün Kırlı’nın yanında çalışmaya başladı. Kasadan para çalındığını fark eden Nilgün Kırlı, şüphelendiği Yunus K.’yi işten çıkardı. Ardından Yunus K. evine ışıklıktan girdiği Kırlı’yı öldürdü. Bu cinayetten müebbet hapis cezası alan Yunus K. 15 yıl kaldığı cezaevinden afla çıktı.
Yine İzmir’de 2 Nisan 2018’de Özlem Akusta isimli kadınla ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Genç kadının ailesi, Akusta’nın en son görüştüğü kişinin Yunus K. olduğunu tespit etti. Ancak Yunus K., Akusta ile kaybolduğu gün Fahrettin Altay Meydanı’nda buluşup ayrıldıklarını anlattı. Yunus K., Akusta ile ayrıldıktan sonra voleybol maçına gittiğini de iddia etti. Emniyet araştırmasında Yunus K. ve Özlem Akusta’nın o gün Karaburun’a gittikleri ve Akusta’nın telefonunun saat 12.54’te kapandığı tespit edildi. Yunus K.’nin de o saatlerde telefonun kapalı olduğu belirlendi. Yunus K.’nin olaydan bir gün önce araç kiraladığı ve ikilinin bu araçla Karaburun’a gittikleri de öğrenildi.

Cinayet saatlerinde evdeymiş
Akusta’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürerken bu kez, 18 Ağustos 2018’de Yunus K.’nin teyzesi Gülümser Bulut’un cesedi evinde bulundu. Otopside cinayetin, cesedin bulunmasından 72 saat önce işlendiği anlaşıldı.
Bulut’un evinin karşısındaki apartmanın kameralarından, erkek bir şahsın eve girdiği ve 2 saat 48 dakika evde kaldığı tespit edildi. Evde parmak izine rastlanmamasının ardından soruşturmayı derinleştiren polis, Özlem Akusta’nın kaybolması olayıyla ilgili teknik takip altında tuttuğu Yunus K.’nin cinayet saatlerinde Gülümser Bulut’un evine girdiğini belirledi.

Elleri ele verdi
Gülümser Bulut cinayetine ilişkin davada, Bulut ailesinin avukatları, kayıp kadın Özlem Akusta’nın banka kartıyla ATM’den para çeken kişinin elleriyle Yunus K.’nin ellerinin karşılaştırılarak bilirkişi tarafından bir rapor hazırlanması talebinde bulundu. Akusta’dan haber alınamamasının ardından talihsiz kadının banka kartıyla para çekilmesi sırasında ATM kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen bilirkişi, parayı çekmeye çalışan kişi ile Yunus K.’nin aynı parmak ve el yapısına sahip olduğunu tespit etti. Bilirkişinin raporuyla, Akusta’nın kartıyla parayı çeken kişinin Yunus K. olduğunun kesinlik kazandığı ifade edilirken zanlının 2 cinayet ve kayıp Özlem Akusta ile ilginç bağlantılarının bulunduğu belirtildi.

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