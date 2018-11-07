'Seri katil'den tuhaf hareketler; sustu, yere kapandı, bağırdı, ağladı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 6 kişiyi öldürüp, bu suçlardan 16 yıl 2 gün cezaevinde kalan ve tahliyesinin ardından özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) beğendiği tabancası için pompalı tüfekle vurarak öldüren Hamdi Kayapınar, hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen 'Avcı' lakaplı Kayapınar, duruşmada soruları cevapsız bıraktı, kafasını sağa sola salladıktan sonra yere kapanarak, ağladı. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen 2 Ağustos'ta Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi’nde bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz pompalı tüfekle öldürüldü. Yılmaz'ı öldürdüğü ve tabancasını gasbettiği iddiasıyla olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evine baskın yapılan 'Avcı' lakaplı Hamdi Kayapınar, gözaltına alınıp, tutuklandı. Kayapınar'ın, 'tasarlayarak adam öldürme ve yağma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi, iddianame kabul edildi.

DAVA BAŞLADI

Sanık Hamdi Kayapınar bugün sıkı güvenlik önlemleri altında getirildiği Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuklu sanık Hamdi Kayapınar ile öldürdüğü özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz ve avukatı hazır bulundu.

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

Hamdi Kayapınar mahkeme salonuna geldiğinde, Sami Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz, "Yüreksiz gelmiş, katil, çocuklarımı babasız bıraktı. Vicdansız" diye bağırdı.

YERE KAPANDI

Duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Kayapınar, beraatini istedi. Mahkeme başkanının olayı anlatmasını istediği Hamdi Kayapınar, uzun süre sessiz kaldı, ardından kafasını öne eğip, sağa sola sallamaya başladı. Sanığın sağ elinin titrediği, sol elini ise ağzına götürüp tuttuğu görüldü.

Mahkeme başkanının evinde silah bulunduğunu sorması üzerine Kayapınar, "Ben öldürmedim. Bana, öldürdü, dediler. Bilmiyorum. Benim evimden nasıl çıktı, anlamadım. Bisikletim de yok" dedi. Sanık, konuşurken yere kapandı ve "Üzerime gelmeyin, vurmayın" diye bağırıp, ağladı.

Davacı Yıldız Yılmaz ise "Şikayetçiyim, eşimi öldürdü. Yavrularım babasız kaldı. Eşimle aralarında husumet de yoktu. Eşimi tabancası için öldürdüğünü söylemiş. Bir tabanca için değer miydi? Ben en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINI İZLEMEDİ

Mahkeme salonunda izletilen güvenlik kamerası görüntülerini de izlemek istemeyen Hamdi Kayapınar, başını yerden kaldırmadı. Jandarmaların başını yerden kaldırması için yüzüne dokunduğu sanık, "Vurmayın" diyerek yeniden yere kapandı ve tekrar ağlamaya başladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hamdi Kayapınar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edilip, rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.

İDDİANAMEDE AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI İSTENDİ

Özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı av tüfeği ile öldüren Hamdi Kayapınar hakkında, Cumhuriyet savcısı 3 ayrı suçtan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis hapis cezası istedi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Kayapınar hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme', 'silahla kişinin kendisini tanınmayacak hale sokup gece vakti yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ayrı ayrı ceza istendi.

7 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Hamdi Kayapınar, 1994 yılında, henüz 14 yaşındayken kendisinden 1 yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 'Şartlı Salıverme Yasası'ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü, polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar'ı yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, Şubat 2017'de tahliye edildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİLERİ 'AV', KENDİSİNİ 'AVCI' OLARAK TANIMLAMIŞTI

Kayapınar, 2002 yılında seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını ileri sürerek, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini söyledi. Kayapınar, öldürdüğü kişileri 'av', gasbettiği para ve eşyaları 'av ganimeti' olarak gördüğünü, kendisini de 'avcı' diye isimlendirdiğini anlattı.