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'Seri katil'den tuhaf hareketler; sustu, yere kapandı, bağırdı, ağladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 14:28 | Son Güncelleme

SAMİ YILMAZ'IN YAKINLARI AÇIKLAMA YAPTI Seri katil Hamdi Kayapınar'ın öldürdüğü özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın yakınları, olayla ilgili ilk duruşma sonrası açıklama yaptı.

'Seri katil'den tuhaf hareketler; sustu, yere kapandı, bağırdı, ağladı (2)

SAMİ YILMAZ'IN YAKINLARI AÇIKLAMA YAPTI
Seri katil Hamdi Kayapınar'ın öldürdüğü özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın yakınları, olayla ilgili ilk duruşma sonrası açıklama yaptı. Yılmaz'ın yakınları, sanık Kayapınar'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve idamın geri getirilmesini istedi.
Kayseri Adliyesi önünde açıklama yapan Sami Yılmaz'ın ağabeyi Abdülkerim Yılmaz, "Devletten dileğimiz, bu katillerin, daha önceki suçları da belli, kesinlikle idam edilmesi. Alternatif çözüm yoksa daha değişik şekilde, tek hücrede kalıp, kimseyle ilişki kurmamasını istiyoruz. Suçlu çoğalıyor. En ağır cezayı çeksin. Bizim içimiz yanıyor, bunları söyleyebiliyorum" dedi.
'DAĞLARDA TERÖRİST BEKLEYEN OĞLUMU ÖLDÜRDÜ'
Sami Yılmaz'ın annesi Gülizar Yılmaz da oğlunun katilinin cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı, "Dağlarda terörist bekleyen, evinde bir gün yatmayan oğlumu vurdu, asılmasını istiyorum. Yavrumun ne suçu vardı. Dağların başını beklerdi" ifadelerini kullandı.
'NASIL DIŞARI ÇIKAR?'
Yıldız Yılmaz ise öldürülen eşi Sami Yılmaz'ın 25 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını belirterek, "Bu cani tek bir tabanca için Sami uyurken, ağır bir silahla arkasından vurarak öldürdü. Çocuklarım yetim kaldı. Babasının tişörtü ile uyuyorlar. 7 kişi öldürmüş ve 160 sene hapis cezası alan adam nasıl dışarı çıkar? Af isteyenlere sesleniyorum. Bu dünyada ve ahirette ellerim af çıkartanların yakasında olacak. İdam istiyorum. Acım çok büyük. 8 kişinin katili olan bu adamın hapiste beslenmesini, kanlı elleriyle ekmek yemesini istemiyorum. Artık idam istiyorum" diye konuştu.
Uzman Çavuşlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici de duruşma sonrası açıklama yaptı. Başkan Tilkici, şunları kaydetti:
"Öldürülen kardeşimiz 25 yıl vatanın bölünmez bütünlüğü için dağlarda mücadele edip, ailesinden ve dostlarından uzak kalmıştır. Bayrağın inmemesi için hizmeti bulunmuş bir yiğidimiz. 'Rahşan affı'ndan dolayı, daha önce 7 kişinin katline sebep olmasına rağmen, bu alçak adam, yiğidimizi katletmiştir. Rahşan affının darbelerini yiyoruz. Devletimize seslenmek istiyorum. Bir an önce halk ve camia olarak idam istiyoruz. Bu tarz adamların ıslahı mümkün değildir. Rahşan affı gibi bir af bir daha istemiyoruz. İnsana yapılmış olan her türlü kötülüğün cezası insandan helallik alınarak yapılmalıdır. Devlete yapılan cezalara devlet karar vermelidir. Yiğidimiz 25 yıl görev yapmasına rağmen emekli maaşı ailesini geçindiremeyecek düzeyde olduğu için güvenlik görevlisi olarak görev yapıyordu. Vatana ve millete hayrı olmayan bu tür adamların idam edilmesi lazım."

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'Seri katil'den tuhaf hareketler; sustu, yere kapandı, bağırdı, ağladı (2)'Seri katil'den tuhaf hareketler; sustu, yere kapandı, bağırdı, ağladı (2)'Seri katil'den tuhaf hareketler; sustu, yere kapandı, bağırdı, ağladı (2)

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