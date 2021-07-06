Seri katile 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası daha verildi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işleten Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturmada, Ordu ve Samsun'da 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018’de cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Çayıroğlu’nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ve zehirleyerek öldürdüğü belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca yapıldı. 8 cinayet ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi'ne gönderdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

"BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM"

Cinayetler arasında yer alan Şeker Köseoğlu ile Hasan Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili yargılandığı davada sanık Çayıroğlu hakim karşısına çıktı. Ünye Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Mehmet Ali Çayıroğlu, tutukluğu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile katıldı. Mahkeme başkanının 'söylemek istediğin bir şey var mı?' sorusu üzerine Çayıroğlu, "Ben ne Şeker Köseoğlu’nu ne de diğer kişileri öldürmedim. Sadece dolandırıcılıktan sabıkam vardır. Ben kimseyi öldürmedim. Allah biliyor. Asıl bunları yapan insanlar dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Ben mağdur durumdayım. Beraatimi istiyorum. Yalancı şahitler getiriyorlar, Hasan Bayram’ın öldüğünü sosyal medyadan öğrendim. Ailesine başsağlığında bulundum. Suçsuzum” dedi.

KÖSEOĞLU’NUN KIZLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cinayete kurban giden Şeker Köseoğlu’nun kızları Naciye Çam ve Nurgül Akman mahkeme salonunda gözyaşlarını tutamadı. Naciye Çam, “Annemin katilinin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum” derken, Nurgül Akman ise, “Yanında yardım ve yataklık edenlerde bulunsun. En ağır ceza verilsin. Annemin ne suçu vardı. Biz babasız büyüdük. Annemden sonra da yaşayamıyoruz. Değer miydi? Adalet tecelli etsin” ifadelerini kullandı. Şeker Köseoğlu’nun oğlu Recai Köseoğlu ise “İçimiz yanıyor. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti Çayıroğlu’nun Şeker Köseoğlu ile Hasan Bayram’ı öldürdüğünün delillerle sabit olduğuna karar vererek, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ‘yağma’ suçundan da 25 yıl hapis cezasına hükmetti.

Öte yandan Çayıroğlu, geçtiğimiz aylarda Sabri Güneş (68), Hasan Güneş (53), Zahide Güneş (59), Senayi Türedi (54) ve Ümit Türedi’yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. (DHA)



