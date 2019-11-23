Seri katili güvenlik kamera kayıtları ele verdi

Nedim KOVAN-Hakan AKGÜN/ORDU, (DHA) - ORDU’da, gasp iddiasıyla tutuklanan ve 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu’nun (44) evine kurduğu güvenlik kamerasının kayıtlarından, şüphelisi olduğu 5 olayın yaşandığı tarihlerde, gece yarısı kamuflajlı kıyafet giyip, el feneriyle çıktığı, sabah erken saatlerde geri geldiği tespit edildi.

Ordu’nun Akkuş ilçesinden Samsun’a taşınarak şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ve zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra, 10 Şubat 2018 tarihinde Samsun’da işlediği iddia edilen Çayıroğlu’nun, kurbanlarının hayvanlarını kesip etlerini şarküteride sattığı, cep telefonu, kurusıkı tabanca, av tüfeği gibi bazı eşyalarını da köyündeki evine götürdüğü.

Jandarma tarafından baskın yapılan Çayıroğlu’nun Akkuş'taki evi ile eklentilerinde, 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 3 adet av tüfeği ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi.