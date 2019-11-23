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Seri katili güvenlik kamera kayıtları ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:22 | Son Güncelleme

 ORDU’da, gasp iddiasıyla tutuklanan ve 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu’nun (44) evine kurduğu güvenlik kamerasının kayıtlarından, şüphelisi olduğu 5 olayın yaşandığı tarihlerde, gece yarısı kamuflajlı kıyafet giyip, el feneriyle çıktığı, sabah erken saatlerde geri geldiği tespit edildi.

Nedim KOVAN-Hakan AKGÜN/ORDU, (DHA) - ORDU’da, gasp iddiasıyla tutuklanan ve 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu’nun (44) evine kurduğu güvenlik kamerasının kayıtlarından, şüphelisi olduğu 5 olayın yaşandığı tarihlerde, gece yarısı kamuflajlı kıyafet giyip, el feneriyle çıktığı, sabah erken saatlerde geri geldiği tespit edildi.

Ordu’nun Akkuş ilçesinden Samsun’a taşınarak şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ve zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra, 10 Şubat 2018 tarihinde Samsun’da işlediği iddia edilen Çayıroğlu’nun, kurbanlarının hayvanlarını kesip etlerini şarküteride sattığı, cep telefonu, kurusıkı tabanca, av tüfeği gibi bazı eşyalarını da köyündeki evine götürdüğü.

Jandarma tarafından baskın yapılan Çayıroğlu’nun Akkuş'taki evi ile eklentilerinde, 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 3 adet av tüfeği ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Çalındıkları belirlenen hayvanlar, sahiplerine teslim edilirken, kurbanlara ait olduğu belirlenen cep telefonları da incelemeye alındı. 10 Şubat-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun’da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin kurban gittiği cinayetlerin tamamına yakını aydınlatıldı. Kurbanlara ait çok sayıda eşya Çayıroğlu'nun evinden çıktı.

ÇAYIROĞLU'NUN BAĞLANTISI OLDUĞU ÖLÜMLER

Mehmet Ali Çayıroğlu’nun bağlantısı olduğu iddia edilen cinayetler serisinin ilki 10 Şubat 2018'de Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde yaşandı. Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu.

24 Şubat 2018'de, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

3 Mayıs 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Mahallesi'nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu'nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. Şeker Köseoğlu’nun tabanca ile boyun bölgesinden vurulduğu belirlendi.

13 Temmuz 2018'de, Ordu'da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 22 Temmuz 2018'de, Akkuş'a bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

31 Temmuz 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, mutfakta sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı tabanca Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.

GECELERİ KAMUFLAJLI EVDEN AYRILMIŞ

Tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun işlediği öne sürülen seri cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Çayıroğlu’nun köydeki evine kurduğu güvenlik kamera görüntüleri detaylı incelendi. Günlerce süren inceleme sonunda , Çayıroğlu’nun şüpheli olduğu olaylardan 5’inin yaşandığı tarihlerde gece yarısı, evden kamuflajlı kıyafet giyip, elinde el feneri ayrıldığı, sabah erkenden de geri döndüğü saptandı.

Çayıroğlu’nun kurbanlarının evlerine yürüyerek giderken, ormanlık alandan gidip döndüğü belirlendi.

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