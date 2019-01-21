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"Seri katilin" akıl sağlığı yerinde çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

Kayseri'de kardeşini öldürüp aftan yararlanan, sonrasında 6 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamaktan girdiği cezaevinden 2017'de tahliye edilen eski hükümlünün, bir villanın özel güvenlik görevlisini av tüfeğiyle öldürmek suçundan yargılandığı davada akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kardeşini öldürüp aftan yararlanan, daha sonra 6 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamaktan girdiği cezaevinden 2017'de tahliye edilen eski hükümlünün, bir villanın özel güvenlik görevlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada, akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması süren tutuklu sanık Hamdi Kayapınar'ın (39), 7 Aralık 2018'deki ilk duruşmada akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi kararının ardından kurum tarafından hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı.

Sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yönelik rapor, dava dosyasına girdi.

Davanın görülmesine 11 Şubat'ta devam edilecek.

- Olay

Hamdi Kayapınar, 2 Ağustos 2018'de Erenköy Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi'nde bulunan villanın güvenlik görevlisi emekli Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ı gasp amacıyla av tüfeğiyle öldürmüştü.

Cinayet büro dedektifleri, failin, kamuoyunda "seri katil" olarak bilinen, kardeşini boğarak öldürmekten girdiği cezaevinden afla çıkan, daha sonraki yıllarda 6 kişinin öldürülmesi, 2 kişinin yaralanmasının ardından yakalanan ve 16 yıl hapis yattıktan sonra 2017 Şubat ayında tahliye edilen Hamdi Kayapınar olduğunu belirlemişti.

Ekipler, 7 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Kayapınar'ı yakalamıştı.

Evinde yapılan aramada suçta kullanılan av tüfeği, öldürülen Sami Yılmaz'a ait ruhsatlı tabanca, maske, eldiven, bisiklet ve 83 av tüfeği fişeği ele geçirilen Kayapınar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık, ilk duruşmadaki savunmasında mahkeme başkanının "Sen mi öldürdün?" sorusuna, dengesiz hareketler sergileyerek, "Bilmiyorum, ben öldürmedim." cevabını vermişti.

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