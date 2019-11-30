Seri katilin cep telefonunda kurbanların fotoğrafları çıktı (ARŞİV)

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU’da, gasp iddiasıyla tutuklanan ve 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu’nun (45), cep telefonunda yapılan kriminal inceleme, kurbanlarını öldürmeden önce çektiği fotoğraflar bulundu.

Ordu’nun Akkuş ilçesinden Samsun’a taşınarak, şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ya da zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra, 10 Şubat 2018 tarihinde Samsun’da işlediği iddia edilen Çayıroğlu’nun, kurbanlarının hayvanlarını kesip etlerini şarküteride sattığı, cep telefonu, kurusıkı tabanca, av tüfeği gibi bazı eşyalarını da köyündeki evine götürdüğü ileri sürüldü.

Bunun üzerine jandarma, Çayıroğlu’nun Akkuş'taki evi ile eklentilerine baskın düzenledi. Baskında, 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 3 adet av tüfeği, 4 adet cep telefonu ve ölenlere ait çok sayıda eşya bulundu. Çalındıkları belirlenen hayvanlar, sahiplerine teslim edilirken, kurbanlara ait olduğu ortaya çıkan cep telefonları incelemeye alındı. Böylelikle de 10 Şubat -31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun’da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin kurban gittiği cinayetler aydınlatılmış oldu.