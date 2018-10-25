Seri katilin naklettiği mezarlarda delil aranacak

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da, gasp iddiasıyla yakalanıp 13 kişinin öldürülmesiyle bağlantıları ortaya çıkarılan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun (44), evinin yakınlarında bulunan 3 mezarı başka bir yere taşıdığı iddia edildi. Savcılık talimatıyla jandarma özel ekibinin mezarları açarak suç delili olup olmadığını araştıracağı belirtildi.

Çeşitli suçlardan cezaevinden yatıp, 19 Ocak’ta dışarı çıkan Mehmet Ali Çayıroğlu, Ordu, Samsun ve Tokat’ta hayvan alışverişi yapmaya başladı. Samsun’da ortağıyla birlikte şarküteri işleten Çayıroğlu, satın aldığı ve çaldığı hayvanları Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde kurduğu mandırada keserek sattı. Kurban bayramı öncesinde bir vatandaşla 2 kurbanlık boğa satın almak için pazarlık yapan Çayıroğlu o eve gitti. Gecenin karanlık ve havanın sisli olması nedeniyle Çayıroğlu şaşırarak başka bir eve girdi. Evde bulunan 2 kişiyi yere yatırıp ellerini kelepçeleyerek, para ve eşyalarını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla kısa sürede yakalanan Çayıroğlu’nun ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada Ordu ve Samsun’da 10 Şubat - 31 Temmuz tarihleri arasında yanarak ve silahla vurularak öldürülen, çoğunluğu yaşlı çift olan 13 kişinin eşyaları ile hayvanları ele geçirildi. Cinayet şüphesi üzerinde araştırmasını derinleştiren jandarma özel ekibi, Akkuş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titiz soruşturmasıyla Çayıroğlu ile 13 cinayetin bağlantılarını delilleriyle birlikte tek tek ortaya çıkardı.

MEZARLAR AÇILIP İNCELENECEK

12 Ağustos’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Ali Çayıroğlu, geçen ay güvenlik nedeniyle Ünye Cezevi’nden Trabzon’a nakledildi. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3’e çıkarken, Ordu’nun yanı sıra Samsun ve Tokat’ta da son yıllarda şüpheli ölüm ve faili meçhul olaylar yeniden araştırılmaya başladı. Araştırmada, Mehmet Ali Çayıroğlu’nun yaşadığı Karaçal Mahallesi’nde kurduğu hayvan mandırası yanındaki 3 mezarı, hemen yakınında mezarlar yaparak buraya naklettiği ortaya çıktı. Çayıroğlu’nun naklettiği mezarlara suç delillerini ya da ceset gömebileceği şüphesi üzerine mezarların açılacağı öğrenildi. Akkuş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında jandarma tarafından açılacak olan mezarlarda suç delillerinin aranacağı, bölgenin sürekli gözetim altında tutulduğu da belirtildi.

Mehmet Ali Çayıroğlu’nun bağlantısı olduğu iddia edilen cinayetler ise şöyle:

10 Şubat 2018: Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu.

24 Şubat 2018: Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Evde bulunan kanlı bere incelemeye alındı. Adli Tıp Kurumu ve Kriminal incelemesiyle kan izlerinin izi aralanacak.

9 Nisan 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde Dursun Kurt, evde gece çıkan yangında hayatını kaybetti. Kurt'un bazı eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.

3 Mayıs 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi'nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu'nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. Şeker Köseoğlu’nun tabanca ile boyun bölgesinden vurulduğu, kurşunun vücutta kalmayıp dışarı çıktığı belirlendi. Olayda kullanılan tabancanın bulunması için jandarma özel ekibinin araştırması sürüyor.

13 Temmuz 2018: Ordu'da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu.

22 Temmuz 2018: Akkuş'a bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

31 Temmuz 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.