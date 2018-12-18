Seri katilin sosyal medya paylaşımlarındaki sır perdesi aralanıyor

Nedim KOVAN - ORDU (DHA)ORDU'da, gasp iddiasıyla yakalanıp tutuklanan ve 13 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (44), sosyal medya paylaşımlarındaki sır perdesi aralanıyor. Suç dosyası kabarık olan Çayıroğlu'nun sosyal medyada kullandığı 'Mehmet Ali Akpınar' adlı hesabı incelemeye alındı. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 2 cinayete yakın tarihte bir araçla Akkuş ilçesine gittiği, yolda seyir halindeyken cep telefonuyla çektiği 3 farklı videoyu da sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Çayıroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflardan yola çıkan özel ekip, işlediği cinayetlerle ilgili sosyal medya paylaşımlarından yeni deliller elde edebilmek için titiz bir çalışma yürütüyor. Samsun'da şarküteri işleten, bir çok suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun yangın ve zehirleme sonucu öldürdüğü iddia edilen 13 kişinin ölümüyle ilgili savcılık soruşturması sürerken, yeni deliller elde edilmesi için araştırmalar genişletildi. Suç dosyası kabarık olan Çayıroğlu halen Trabzon Bahçecik Cezaevinde tutuklu bulunurken, sosyal medyada kullandığı ve paylaşımlar yaptığı 'Mehmet Ali Akpınar' adlı hesabıda incelemeye alındı. İlk cinayetini cezaevinde çıktıktan sonra 10 Şubat'ta Samsun'da işlediği ileri sürülen Çayıroğlu'nun, sonraki kurbanlarının hayvanlarını kestikten sonra şarküteride sattığı, eşyalarının bazılarını da çalıp evine götürdüğü tespit edildi. YOLDA ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ Akkuş ilçesi Ormancık Mahallesi'nde, 9 Nisan'da gece evde çıkan yangında yalnız yaşayan Dursun Kurt (70) hayatını kaybederken, 3 Mayıs'ta ise Akkuş Dağyolu mahallesinde yalnız yaşayan Şeker Köseoğlu (60) kayboldu, olaydan bir hafta sonra evinin yakınında ormanda cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, cinayet olduğu belirlenen her iki olayla ilgili yakın tarihte bir araçla Akkuş ilçesine gittiği, yolda seyir halindeyken cep telefonuyla çektiği 3 farklı videoyu da sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Çayıroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflardan yola çıkılarak, işlediği cinayetlerle ilgili, sosyal medya paylaşımlarından yeni deliller elde edilebilmesi için savcılık ve jandarma özel ekibinin titizlikle çalışma yürüttüğü belirtildi. İNCELEME VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR Akkuş ilçesinde 2 kişinin gasp edilmesi sonucu yakalanarak, planladığı iddia edilen yeni cinayetleri önlenen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evi ve ahırında ele geçirilen 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edilirken, tek kırma 3 av tüfeği ile 4 cep telefonunun da kriminalde incelendiği öğrenildi. Ordu ve Samsun'da 10 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri arasında yanarak ve silahla vurularak öldürülen, çoğunluğu yaşlı olan 13 çifte ait olduğu belirlenen, Çayıroğlu'nun evinde geçirilen eşyalarında incelendiği belirtildi. Çayıroğlu'nun, evinin yakınlarında bulunan 3 mezarıda başka bir yere taşıdığı iddia edilirken, savcılık ve jandarma tarafından bu mezarlarında incelenip suç delili olup olmadığının araştırılacağı vurgulandı. 5 AYDA ÖLDÜRÜLEN 13 KİŞİYLE BAĞLANTISI VAR Mehmet Ali Çayıroğlu'nun bağlantısı olduğu iddia edilen cinayetler ise şöyle 10 Şubat 2018 Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 24 Şubat 2018 Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Evde bulunan kanlı bere incelemeye alındı. Adli Tıp Kurumu ve Kriminal incelemesiyle kan izlerinin izi aralanacak. 9 Nisan 2018 Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde Dursun Kurt, evde gece çıkan yangında hayatını kaybetti. Kurt'un bazı eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. 3 Mayıs 2018 Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi'nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu'nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. Şeker Köseoğlu'nun tabanca ile boyun bölgesinden vurulduğu, kurşunun vücutta kalmayıp dışarı çıktığı belirlendi. Olayda kullanılan tabancanın bulunması için jandarma özel ekibinin araştırması sürüyor. 13 Temmuz 2018 Ordu'da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 22 Temmuz 2018 Akkuş'a bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı. 31 Temmuz 2018 Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.

