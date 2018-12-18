Seri katilin sosyal medya paylaşımlarının sır perdesi aralanıyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da, gasp iddiasıyla tutuklandıktan sonra 13 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (44) sosyal medya hesabı mercek altına alındı. Cinayetleri aydınlatması için kurulan özel ekip, Çayıroğlu'nun, 2 cinayetin işlendiği Akkuş ilçesine olaylara yakın zamanda otomobille gittiğini ve yolda çektiği 3 farklı videoyu da 'Mehmet Ali Akpınar' adlı sosyal medya hesabından paylaştığını ortaya çıkardı.

Samsun'da şarküteri işleten ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 13 kişiyi yangın çıkararak ya da zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla başlatılan savcılık soruşturması sürüyor. Soruştuma cinayetlerle ilgili yeni deliller elde edilebilmesi amacıyla genişletildi. Bu kapsamda halen Trabzon Bahçecik Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çayıroğlu'nun 'Mehmet Ali Akpınar' adlı hesabı incelemeye alındı.

KURBANLARININ HAYVANLARINI KESİP ETLERİNİ DÜKKANINDA SATMIŞ

İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra, 10 Şubat 2018'de Samsun'da işlediği ileri sürülen Çayıroğlu'nun, daha sonraki kurbanlarının hayvanlarını kesip, etlerini sahibi olduğu şarküteride sattığı, eşyalarını da evine götürdüğü tespit edildi.

YOLDA ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Çayıroğlu'nun 9 Nisan'da yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında ölen Dursun Kurt (70) ile 3 Mayıs'ta kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu'nun(60) yaşadığı Akkuş ilçesine her iki olaydan önce yakın zamanlarda bir otomobille gittiği belirlendi. Yolda cep telefonuyla çektiği 3 farklı videoyu da sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Cinayetlerdeki sır perdelerini aralamaya çalışan özel ekip, Çayıroğlu'nun paylaştığı video ve fotoğraflardan yola çıkarak, yeni deliller elde etmek için titiz bir çalışma yürütüyor.

İNCELEME VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evi ve ahırında yapılan aramalarda bulunan 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edilirken, 3 adet av tüfeği ile 4 adet cep telefonu ise kriminal incelemeye alındı. Ordu ve Samsun'da 10 Şubat ila 31 Temmuz tarihleri arasında öldürülen, çoğunluğu yaşlı 13 kurbana ait olduğu belirlenen eşyalar da halen inceleniyor.

Çayıroğlu'nun evinin yakınıda bulunan 3 mezarı başka bir yere taşıdığı da iddia edildi. Savcılık ve jandarmanın bu mezarlarda da inceleme yapacağı ve cinayetlerle ilgili delil olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.

5 AYDA ÖLDÜRÜLEN 13 KİŞİYLE BAĞLANTISI VAR

Mehmet Ali Çayıroğlu’nun bağlantısı olduğu iddia edilen cinayetler ise şöyle:

* 10 Şubat 2018: Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde Sevim Semiz(80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu.

* 24 Şubat 2018: Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Evde bulunan kanlı bere incelemeye alındı. Adli Tıp Kurumu ve kriminal incelemeyle kan izlerinin kime ait olduğu belirlenecek..

* 9 Nisan 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde Dursun Kurt, evde gece çıkan yangında hayatını kaybetti. Kurt'un bazı eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.

* 3 Mayıs 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi'nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu'nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. Şeker Köseoğlu’nun tabanca ile boyun bölgesinden vurulduğu, kurşunun vücutta kalmayıp dışarı çıktığı belirlendi. Olayda kullanılan tabancanın bulunması için jandarma özel ekibinin araştırması sürüyor.

* 13 Temmuz 2018: Ordu'da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu.

* 22 Temmuz 2018: Akkuş'a bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

* 31 Temmuz 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.