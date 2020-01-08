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  4. Seri muhakeme usulüyle yargılama bir günde sonuçlandı

Seri muhakeme usulüyle yargılama bir günde sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

Yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amacıyla başlatılan seri muhakeme usulünün uygulanması için Bursa'da açılan Seri Muhakeme Usülü Soruşturma Bürosu ilk davasını gördü - Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle yargılanan sanık, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önerilen ceza teklifini kabul ederek bir günde biten yargılama sonucu bin 200 lira para cezası aldı

Bursa'da seri muhakeme usulüyle görülen davada alkollü araç kullandığı iddiasıyla yargılanan sanık, teklif edilen cezayı kabul ederek bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Seri yargılamanın önünü açmak ve mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla açılan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu, ilk davasını gördü.

Büro tarafından Cumhuriyet Savcısı Metin Ünal adına iletilen daveti kabul eden sanık E.Ç'ye, hakkında "Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma yürütüldüğü, seri muhakeme usulü kapsamındaki suçtan dolayı seri yargılanmayı kabul ederse cezasının yarı oranda indirilebileceği anlatıldı.

Seri muhakeme usulü yargılanmayı avukatı eşliğinde kabul eden E.Ç'ye, bu aşamadan sonra kendisinde saptanan alkol miktarı göz önünde bulundurularak alacağı cezanın takdiren 4 ay hapis cezası olacağı belirtildi. Cezada yarı oranda indirim yapılarak 2 ay hapis cezası verilmesi, bunun da 60 gün karşılığı bin 200 lira adli para cezasına çevrilmesi teklifini kabul eden sanık, görevlendirilen 4. Asliye Ceza Mahkemesine, olayın karara bağlanması üzerine sevk edildi.

Aynı gün içinde görevli mahkemeye giden E.Ç, teklifi kabul ettiğini yinelediği hakimlik tarafından teklifteki gibi bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı.

- "Yeni usüller yargıyı hızlandıracak"

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yargılama usullerinin 1 Ocak 2020 itibarıyla hayata geçirildiğini anımsattı.

Yeni usüller ve düzenlemelerin yargılanmalarda hızlı sonuç alınmasını sağlayacağını kaydeden Şen, "Yargı teşkilatı yeni usül ve düzenlemelerle basit suçlara hızlı ve etkin karşılık verecek, bozulan kamu düzeninin kısa sürede yeniden sağlanmasına hizmet edecektir. Bursa Adliyesinde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcıları olarak bu yeni uygulamaların hayata geçirilişinde gereken hassasiyeti ve özeni göstereceğiz." diye konuştu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başsavcı Vekili Hasan Yalçın idaresinde kurulan Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu'nda cumhuriyet savcıları Metin Ünal, Gökhan Yılmaz ve Hasan Şakrak ile Celalettin Karanfil görevlendirildi.

Cumhuriyet savcılarının sunduğu teklif sanıklar tarafından kabul edildiği takdirde önce görevli başsavcı vekili Yalçın'a, onun oluruyla da görevlendirilen 4. ve 5. Asliye Ceza Mahkemelerinden birine gönderilecek.

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