Seri Muhakeme (Yargılama) Usulü nedir? 1 Ocak'ta devreye girdi, artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Yargı sistemi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, tarafların uzlaşması gibi mahkemelerin dosya yükünü hafifletmeyi amaçlayan uygulamalarının ardından savcıların şüpheliler ile pazarlığa oturmasını sağlayacak olan yeni bir sistem için çalışmalara başladı. Seri yargılama usulü yada resmi adı ile "Seri Muhakeme Usulü" ile soruşturma savcıları, soruşturma aşamasında şüphelilere alması muhtemel cezanın yarısını önerebilecekler. Bu amaçla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 savcının görev yapacağı Seri Muhakeme Bürosu kuruldu ve dosya almaya başladı. HSK tarafından da 3 mahkeme bu iş için görevlendirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Seri Muhakeme Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, yeni uygulama ile ilgili olarak basın mensuplarına bilgi verdi.

1 OCAK 2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Seri yargılama usulünün Ceza Muhakemesi Kanunu'na getirilen alternatif bir soruşturma ve kovuşturma usulü olduğunu söyleyen Akçadırcı, "31 Aralık 2019 tarihinde konu ile ilgili Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayınlandı. Ondan önce de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir genelge yayınlandığı. Bu genelgede Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde yeterli kadar Cumhuriyet savcısının görev yapacağı Seri Muhakeme Usulü bürolarının kurulacağından bahsedilmişti. Biz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu büroyu kurduk. Ve Kanun'un yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle de çalışmalarımıza başladık" dedi.