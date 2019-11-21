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Seri numaraları silinmiş kurusıkı tabancalardan 94 silaha ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 14:51 | Son Güncelleme

Seri numaraları silinmiş kurusıkı tabancalardan 94 silaha ulaşıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan araçta seri numaraları silinmiş 5 kurusıkı tabanca ele geçiren polis, 3 şüphelinin iş yerinde de 94 silaha ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü "Yıldırım" ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları aramada araçtaki 3 şüpheliye ait seri numaraları silinmiş 5 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Arama çalışmalarının devamında şüphelilerin Suyabatmaz ve Şekeroğlu mahallelerindeki iş yerlerine giden ekipler, 11 otomatik tüfek, 76 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız tabanca, 8 kapsam dışı bıçak, 45 sürgü ve sürgü takımı ve 32 mermiye ulaştı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kurusıkı silahlar

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