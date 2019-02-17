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Şeriati'nin oğlundan "cenaze töreni" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

İranlı düşünür Ali Şeriati'nin oğlu İhsan Şeriati, annesi Puran Şeriat Rezevi'nin cenaze töreninin, babasının konferanslar verdiği Hüseyniye-i İrşad Kültür Merkezi'nde düzenlenmesine izin verilmemesine tepki gösterdi

İSTANBUL (AA) - İranlı düşünür Ali Şeriati'nin oğlu İhsan Şeriati, annesi Puran Şeriat Rezevi'nin cenaze töreninin Hüseyniye-i İrşad Kültür Merkezi'nde düzenlenmesine izin verilmemesine tepki gösterdi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Şeriati, cenaze töreninin Hüseyniye-i İrşad Kültür Merkezi'nde düzenleneceğinin önceden belirlenmesine rağmen törene izin verilmemesini eleştirdi.

İhsan Şeriati, "Devrimin 40'ıncı yıldönümünde devrimin öğretmeni Ali Şeriati'nin eşi, "Annem Rezevi'nin cenaze töreni için özel bir mekanın önünde (Hüseyniye-i İrşad) bir araya geldik. Şeriati'nin fikirleri buradan dünyaya yayıldı. Tören için izin verilmemesine yazıklar olsun." dedi.

Cenaze namazı, muhalif lider Ayetullah Muntazeri'nin oğlu Ahmed Muntazeri'nin imametinde bina dışında kılındı.

Reformist siyasetçi Muhammed Ali Ebtehi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasan Ruhani hükümetinden kimse yoktu. Hükümetin, Hüseyniye-i İrşad'ın kapılarını açtırmaya bile gücü yetmedi." şeklinde tepki gösterdi.

Öte yandan Tahran Valiliğinden yapılan açıklamada, Hüseyniye-i İrşad Kültür Merkezi'ndeki cenaze törenine izin verildiği fakat cenaze sahiplerinin merkez yönetimiyle gerekli koordinasyonu sağlamadığı öne sürüldü.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Rezevi'nin vefatı dolayısıyla Şeriati ailesine başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

Puran Şeriat Rezevi, cuma günü 85 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ali Şeriati (1933-1977), 1979 İran devrimi öncesi, "İslami bilimler, sosyal adalet ve özgürlük" konularında Hüseyniye-i İrşad'da konuşmalar yapmış, özellikle üniversiteli öğrencilerin katıldığı sanatsal etkinlikler düzenlemişti. Devrim sonrası Şeriati'nin bazı kitaplarına yayın yayın yasağı getirilmiş, ailesi çeşitli baskılara maruz kalmıştı. "Devrimin Öğretmeni" olarak bilinen Şeriati, reformistler tarafından sembol şahsiyetlerden biri olarak kabul ediliyor.

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Ali Şeriati Cenaze Töreni İRAN Puran Şeriat Rezevi

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