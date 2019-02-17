İSTANBUL (AA) - İranlı düşünür Ali Şeriati'nin oğlu İhsan Şeriati, annesi Puran Şeriat Rezevi'nin cenaze töreninin Hüseyniye-i İrşad Kültür Merkezi'nde düzenlenmesine izin verilmemesine tepki gösterdi.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Şeriati, cenaze töreninin Hüseyniye-i İrşad Kültür Merkezi'nde düzenleneceğinin önceden belirlenmesine rağmen törene izin verilmemesini eleştirdi.

İhsan Şeriati, "Devrimin 40'ıncı yıldönümünde devrimin öğretmeni Ali Şeriati'nin eşi, "Annem Rezevi'nin cenaze töreni için özel bir mekanın önünde (Hüseyniye-i İrşad) bir araya geldik. Şeriati'nin fikirleri buradan dünyaya yayıldı. Tören için izin verilmemesine yazıklar olsun." dedi.

Cenaze namazı, muhalif lider Ayetullah Muntazeri'nin oğlu Ahmed Muntazeri'nin imametinde bina dışında kılındı.

Reformist siyasetçi Muhammed Ali Ebtehi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasan Ruhani hükümetinden kimse yoktu. Hükümetin, Hüseyniye-i İrşad'ın kapılarını açtırmaya bile gücü yetmedi." şeklinde tepki gösterdi.