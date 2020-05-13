SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Serie A, 13 Haziran için karar aldı

Serie A, 13 Haziran için karar aldı

İTALYA HABERLERİ  | 13.05.2020 18:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle dondurulan Serie A'da takımlar ligin başlangıç tarihi için 13 Haziran'da karar kıldı.

Serie A, 13 Haziran için karar aldı

Serie A yönetimi ve kulüpler, ligin başlangıç tarihi için 13 Haziran'da karar kıldı.

(Football Italia)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz
İtalya Serie A takımları idmanlara başlıyor!İtalya Serie A takımları idmanlara başlıyor!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Spor dünyasından acı haber

Spor dünyasından acı haber

Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı

Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı

Kulüp başkanı istifa etti

Kulüp başkanı istifa etti

Yeni transfer formayı giydi

Yeni transfer formayı giydi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Fatih Terim herkesi aşık etti

Fatih Terim herkesi aşık etti

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İtalya Ligi için tarih verildi!

İtalya Ligi için tarih verildi!

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serie A, 13 Haziran için karar aldı

Serie A başlıyor! İşte o tarih!

Serie A ekipleri, 18 Mayıs itibarıyla grup antrenmanlarına başlayabilecek

İtalya Serie A takımları idmanlara başlıyor!

Zlatan Ibrahimovic İtalya'ya döndü, karantinaya alındı!

Zlatan Ibrahimovic karantinaya alındı!

Atalanta'da forma giyen 19 yaşındaki Rinaldi hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Sampdoria'da 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

Kulüpten flaş açıklama! 3 futbolcu korona...

Torino, bir futbolcularının koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı

İtalyan kulübü üzen haberi verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.