Serie A, 13 Haziran için karar aldı

Serie A yönetimi ve kulüpler, ligin başlangıç tarihi için 13 Haziran'da karar kıldı.
(Football Italia)
Nenad Bjelica F.Bahçe ile görüştüğünü açıkladı!
Kulüp başkanı istifa etti
Kamerun'da ligler tescil edildi
Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon
Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı
Cengiz'in durumuyla ilgili yeni açıklama
Beşiktaş'tan ligler hakkında açıklama
Muslera imzayı atıyor!
Trabzonspor, test sonuçlarını açıkladı
Zlatan Ibrahimovic karantinaya alındı!
Beşiktaş yeniden teste girecek
Genç futbolcu hayatını kaybetti
F.Bahçe sorusuna yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum