Serie A - İtalya'da ırkçılık karşıtı kampanyada maymun resmi kullanan Birinci Lig yönetimi tepki çekti

'Hastalıklı bir şakaya benziyor'

Futbolda ırkçılığa ve homofobiye karşı mücadele eden Fare Network isimli oluşum da, "İtalyan futbolu bir kez daha dünyayı hayretler içinde bırakıyor. Serie A'nın ne düşündüğünü anlamak zor" şeklinde bir açıklama yaptı.

Organizasyondan yapılan açıklamada kampanya afişleri "hastalıklı bir şakaya benziyor" diye eleştirildi.

Futbol dünyasında ayrımcılık karşıtı kampanyalar yürüten Kick It Out kuruluşu da "Serie A'nın ırkçılık karşıtı kampanyada maymun kullanması tamamen yakışıksız, her türlü iyi niyeti baltalıyor" dedi.

Serie A'nın kampanyasına Roma kulübü de tepki gösterdi.

Roma'dan yapılan açıklamada, "Serie A'nın ırkçılık karşıtı kampanyasında maymun çizimlerinin kullanıldığını görmek bizi çok şaşırttı. Ligin ırkçılıkla mücadele etmek istediğini biliyoruz ama bunun için izlenmesi gereken yolun bu olduğuna inanmıyoruz" denildi.

Ortak bildiri yayımlamışlardı

Serie A, İtalya'da birinci lig maçlarındaki ırkçı tezahüratlar da dahil olmak, üzere stadyumlardaki ırkçılıkla mücadele amacıyla son haftalarda girişimlerde bulunuyordu.