Serie A - İtalya'da ırkçılık karşıtı kampanyada maymun resmi kullanan Birinci Lig yönetimi tepki çekti

İtalya Birinci Ligi (Serie A) yönetimi, futbolda ırkçılıkla mücadele kampanyası başlattı. Serie A, kampanya için hazırlanan afişlerde maymun çizimlerine yer verince "duyarsızlık, şuursuzluk ve ırkçı imgeleri yinelemekle" suçlandı.

"Irkçılığa hayır" kampanyası için hazırlanan afişler Pazartesi günü Serie A'nın Milano'daki genel merkezinde tanıtıldı. Maymun çizimleriyle tanınan sanatçı Simone Fugazzotto'nun hazırladığı afişlerde üç farklı maymun türü görülüyor.

Simone Fugazzatto, "biri Batılı, biri Asyalı ve biri de siyah bir maymunu" resmettiğini belirtti ve bu tasarımla "eşitlik ve kardeşlik" mesajı vermeyi amaçladığını söyledi.

Fugazzotto "futbolda maymun sözcüğüne sansür uygulamak yerine bu kavramı tersine çevirip nihayetinde hepimizin maymun olduğu" mesajını vermeyi amaçladığını belirtti.

Ancak Serie A ırkçılıkla mücadele amaçlı bir kampanyada ırkçı söylemlerde kullanılan bir imgeyi yineleyen çizimlere yer verince, tepki çekti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Bu şaka mı?", "Hiçbir şey anlamamışsınız", "Irkçılık karşıtı kampanyada ırkçı afişler" ve "Bu ancak İtalya'da olabilir" gibi eleştiriler yer aldı.