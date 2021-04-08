Şerif Erol kimdir? Camdaki Kız Şerif Erol Adil kimdir, kaç yaşında, nereli?

Şerif Erol'un Camdaki Kız isimli dizide canlandıracağı karakterin adı Adil. Adil, Nalan’ın babasıdır. Vali emeklisidir. Görev yaptığı dönemde çalıştığı her şehirde, ahlakı, iş disiplini, iyi huyu ve adilliğiyle herkesin takdirini toplamış bir insandır. Sanatla ilgilenmekten, kitap okumaktan hoşlanır. Çok güzel piyano çalar. Sanat müziği aşığıdır. İlerlemiş yaşına rağmen dinçtir ve hayata bağlıdır. Kızı Nalan’ı çok sever. Karısı Feride’nin kızlarına uyguladığı baskından memnun olmasa da, elinden bir şey gelmez. Hayattaki en büyük çabası, Nalan evlenene kadar kızını mutlu ve güvende tutmaktır.

ŞERİF EROL KİMDİR?

Şerif Erol, 8 Ekim 1963 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Lisede fizik öğretmeninin sınıfına "Sizden fizikçi olmaz" demesiyle fizikçi olmaya karar verip Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nü kazanmıştır. Aslında fizik üzerine çalışmak istemediğini anlayıp Ekonomi bölümüne geçmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezundur. Şerif Erol, üniversite mezuniyeti sonrası bir yandan tiyatro çalışmalarında bulunurken bir yandan da Açık Radyo'da yayın yönetmenliği yaptı. Ayrıca radyo bünyesinde yayınlanan "Açık Gazete" isimli programı hazırlayıp sundu.