Şerif Erol kimdir? Camdaki Kız Şerif Erol Adil kimdir, kaç yaşında, nereli?

Şerif Erol'un Camdaki Kız isimli dizide canlandıracağı karakterin adı Adil. Adil, Nalan’ın babasıdır. Vali emeklisidir. Görev yaptığı dönemde çalıştığı her şehirde, ahlakı, iş disiplini, iyi huyu ve adilliğiyle herkesin takdirini toplamış bir insandır. Sanatla ilgilenmekten, kitap okumaktan hoşlanır. Çok güzel piyano çalar. Sanat müziği aşığıdır. İlerlemiş yaşına rağmen dinçtir ve hayata bağlıdır. Kızı Nalan’ı çok sever. Karısı Feride’nin kızlarına uyguladığı baskından memnun olmasa da, elinden bir şey gelmez. Hayattaki en büyük çabası, Nalan evlenene kadar kızını mutlu ve güvende tutmaktır.
Şerif Erol, 8 Ekim 1963 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Lisede fizik öğretmeninin sınıfına "Sizden fizikçi olmaz" demesiyle fizikçi olmaya karar verip Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nü kazanmıştır. Aslında fizik üzerine çalışmak istemediğini anlayıp Ekonomi bölümüne geçmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezundur. Şerif Erol, üniversite mezuniyeti sonrası bir yandan tiyatro çalışmalarında bulunurken bir yandan da Açık Radyo'da yayın yönetmenliği yaptı. Ayrıca radyo bünyesinde yayınlanan "Açık Gazete" isimli programı hazırlayıp sundu.
Bir dönem ATV ekranlarından yayınlanan "Bir İstanbul Masalı" isimli dizinin senaristliğini yaptı. Bunun yanı sıra Bilsak Tiyatro Atölyesi'nde sahne alarak tiyatro çalışmalarını devam ettirdi. 2012'de Bilgi Üniversitesi'nin sahne sanatları bölümünde akademisyenlik görevinde bulunarak öğrencilere oyunculuk ve diksiyon dersleri verdi.
2005 yılında ilk dizi senaryosu olan Hırsız Polis'i ve sonrasında 2007 yılında Bıçak Sırtı ile 2012 yılında Koyu Kırmızı dizilerinin senaryolarını yazmıştır.
2021 - Camdaki Kız (TV Dizisi)
2021 - Menajerimi Ara (TV Dizisi)
2020 - Öğretmen (TV Dizisi)
2019 - Kapı (TV Dizisi)
2019 - Mucize Doktor (TV Dizisi)
2017 – Yol Ayrımı (Sinema Filmi)
2017 – Kadın (TV Dizisi)
2016 – Hangimiz Sevmedik (TV Dizisi)
2015 – Kalbim Ege'de Kaldı (TV Dizisi)
2014 - Babamın Cesetlerleri (TV Dizisi)
2014 – Şeref Meselesi (TV Dizisi)
2008 – Süt (Sinema Filmi)
2008 – Bahtı Kara (Sinema Filmi)
2001 – Işık Sesini Arıyor (Sinema Filmi)
1996 – Tabutta Rövaşata (Sinema Filmi)
1992 – Seni Seviyorum Rosa (Sinema Filmi)
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