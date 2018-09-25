Şerif Gören, Adanalı sinemaseverlerle buluştu

Can ÇELİK/ADANA,(DHA)- ADANA 25’inci Film Festivali etkinlikleri kapsamında Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan ünlü yönetmen Şerif Gören, söyleşide sevenleriyle buluştu. Gören, sinema serüveninde yaşadığı zorlukları sinemaseverlere paylaştı. Adana Film Festivali'nin 4'üncü gününde 75'inci Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen 'Şerif Gören’in Sinema Hafızası' adlı söyleşide sevenleriyle bir araya gelen Şerif Gören, festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmenin kendisine büyük mutluluk verdiğini söyledi. Sinemayla tanışalı 60 yılı aştığını söyleyen Gören, ilk filmini Adana’da çektiğini ve bundan dolayı bu kentin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. YOL FİLMİNİN HİKAYESİ Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı ve Cannes Film Festivali’nde ödül alan 'Yol' filminin hikayesini anlatan Gören şöyle konuştu: "O zaman cezaevinden yeni çıkmıştım. Elime bir senaryo verdiler ve bunu oku dediler. Okudum, ertesi gün Yılmaz ağabeylerin evinde Tarık Akan ve Fatoş Güney buluştuk. Yılmaz ağabey, senaryoda 11 mahkum hikayesini anlatıyordu. Ben 11 kişi çekmeyeceğimi 6 kişi olursa çekebileceğimi söyledim. 'Olur mu öyle şey?' deyip sinirlendi. Seslerimiz de yükseldi ama sonuçta 'nasıl çekersen çek, yeter ki bu filmi yap' dedi. Böylece Yol filmine başlamış olduk. Nitekim film Fransa’da Cannes Film Festivali’nde ödül alarak bizi gururlandırdı.” ÖĞRENCİLERE NASİHATLER Söyleşi sonunda kendisini izlemeye gelen ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine nasihatlerde bulunan Gören, eskiden film çekerken aç kaldıklarını, parasız olduklarını ve şartların ağır olduğunu söyleyerek günümüzün fırsatlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

