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Şerif Gören için cenaze töreninde Halil Ergün gözyaşlarını tutamadı! Konuşmakta zorlandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.12.2024 12:29
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Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti. Şerif Gören için Beyoğlu'nda yapılan cenaze töreninde Halil Ergün ve Nur Sürer gözyaşlarını tutamadı. Halil Ergün'ün konuşmakta zorlandığı anlar dikkat çekti.

Şerif Gören için cenaze töreninde Halil Ergün gözyaşlarını tutamadı! Konuşmakta zorlandı

Evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan yönetmen Şerif Gören, 22 Kasım'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edilmişti.

Türk sinemasını önemli ölçüde etkileyen toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağını oluşturan başlıca yönetmenlerden olan Gören'in vefat haberini, Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı X'ten yaptığı açıklamada, "Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Türk sinemasının efsane yönetmenlerinden Şerif Gören son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene; Nur Sürer, Halil Ergün, Ali Seçkiner Alıcı, Yüksel Aksu'nun da aralarında olduğu birçok sinemacı katıldı.

Cenaze töreninde dikkat çeken isimlerden Halil Ergün ve Nur Sürer gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmakta zorlanan usta oyuncu Ergün "Sinema dünyasında bir avuç kaldık" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Halil Ergün
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