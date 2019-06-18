HABER

Şerif Güler: “Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, “İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Muhammed Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir.

Şerif Güler: “Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz”

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, “İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Muhammed Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. Onun verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz” dedi.
Muhammed Mursi, Mısır’da 1981 ile 2011 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Hüsnü Mübarek’i, halk devrimiyle istifaya zorlayan ve 2012 yılında ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu. 2013 yılının Temmuz ayında askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Mursi dün, kamuoyunda “Hamas adına casusluk” olarak bilinen davada hakim karşısına çıktığında, mahkeme salonunda önce fenalaştı, sonrasında hayatını kaybetti.

"Mursi’nin şehadetinin şahidiyiz"
Mursi’nin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye genelinde çeşitli sivil toplum kuruluşları gıyabi cenaze namazı kılarken, AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler de konuya ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
5 Ocak Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Mursi’nin verdiği mücadelenin ve şehadetinin şahidi olduklarını dile getiren Güler, “İnandığı dava uğrunda ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir” ifadelerini kullandı.

"Sisi’ye ’dur’ diyen, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu"
Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batı ülkelerinin, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da darbe rejimine sessiz kaldığını kaydeden Güler, işkencelerin, haksız yargılamaların ve vahşi idamların dünya kamuoyu tarafından görmezden gelindiğini belirterek, şöyle konuştu:
“2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. ‘Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma’ diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz.”
Adana İHH Başkanı Mahmut Eraslan’ın da katılarak destek verdiği açıklamanın ardından toplanan AK Parti il ve ilçe teşkilatları mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için dua etti. Öte yandan, kentin çeşitli camilerinde de sivil toplum kuruluşlarınca gıyabi cenaze namazlarının kılınacağı öğrenildi.

Şerif Güler: “Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz”

Şerif Güler: “Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz”

Şerif Güler: “Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz”

PARTNER İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti
Mursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındıMursi için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı kılındı
Ordu’da yağış hasarlarına anında müdahaleOrdu’da yağış hasarlarına anında müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İstanbul'da gece yarısı hareketlilik! Derneği kurşun yağmuruna tuttular

Kurşun yağmuruna tuttular!

Yılanı tampondan elleriyle çıkardı!

'Ona sevdiğini hissettireceksin' dedi ve... Yaptıkları inanılmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.