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Şerife, tartıştığı üvey babasını bıçakladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ailevi sorunlar nedeniyle sokak ortasında tartıştığı üvey babası Yaşar Yanık'ı bıçakla yaralayan Şerife Arıoğlu (32) sevk edildiği mahkeme tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ailevi sorunlar nedeniyle sokak ortasında tartıştığı üvey babası Yaşar Yanık'ı bıçakla yaralayan Şerife Arıoğlu (32) sevk edildiği mahkeme tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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