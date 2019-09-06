Serik Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, gece saatlerinde, Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, otomobilden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine, pompalı tüfekle 11 el ateş açıldı. Saldırı sırasında evde olan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu. Aputkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Başkan Aputkan'ın evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerinde 72 saçma deliği tespit edildi.

Belediye Başkanı Enver Aputkan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saat 01.10 sıralarında saldırı oldu. Beyaz bir otomobilden ateş açıldı. Kimler tarafından yapıldığını bilmiyorum. Kimseyle kişisel bir husumetim yok. Bu konuda güvenlik güçlerimize güveniyoruz. Yapanlar mutlaka ortaya çıkacaktır. Ne amaçla yaptıkları da ortaya çıkacaktır. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz. Yaşanmaması gereken, üzücü bir olay" dedi.

Jandarma, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

