HABER

Serik bıçağı ustaları, çırak bulamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 10:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın 120 bin nüfuslu ilçesi Serik'te geçmişi asırlar öncesine dayanan Serik bıçağı, günümüzde usta ellerde yaşam bulmaya devam ediyor.

Serik bıçağı ustaları, çırak bulamıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın 120 bin nüfuslu ilçesi Serik'te geçmişi asırlar öncesine dayanan Serik bıçağı, günümüzde usta ellerde yaşam bulmaya devam ediyor. Geyik, keçi ve koç boynuzlarından sapı oluşturulan Serik bıçağının en önemli özelliği ise kavisli yapısı. Tüm aşamalarında el emeği gerektiren Serik bıçağı, Akdeniz bölgesinin Yörük kültürünün bir parçası olduğu için nesiller sonra dahi alıcı bulabiliyor. Metalin işlenmesinden boynuzun kesilip düzeltilmesine kadar tüm aşamaları el emeği gerektiren Serik bıçağı, ilgisizlik ve çırak bulunamadığı için son dönemini yaşıyor.
Bıçağı yapan usta, çeşitli desenlerle süslediği bıçağın metal kısmına imzasını yine el emeği bir baskı tekniğiyle işliyor. Metalin işlenmesinden boynuzun kesilip düzeltilmesine kadar tüm aşamaları el emeği gerektiren Serik bıçağı, ilgisizlik ve çırak bulunamadığı için son dönemini yaşıyor. Serik'te bıçağı metalden son haline gelene kadar işleyebilen yalnızca 3 usta kaldı. Son kalan 3 ustanın en gençlerinden olan evli ve bir çocuk babası Hüseyin Durmaz, Serik'te bu mesleğin son temsilcilerinden biri. Almanya'dan ithal ettiği çeliği atölyesinde işleyen Durmaz, boynuzları da Konya, Isparta ve Antalya'nın Korkuteli ilçesinden getirtiyor. Boynuzlar büyüyüp şekillenmeden hayvanlar kesildiği için boynuz bulmakta da güçlük çektiğini aktaran Durmaz, babası Ahmet Durmaz'ın yadigarını yaşatmaya çalıştığını söyledi.
'BİR EVİ GEÇİNDİRMİYOR'
Durmaz ailesinden 4'üncü kuşak olarak bu işi yalnızca kendisinin yaptığını söyleyen Hüseyin Durmaz, Serik bıçağının ev geçindirmediği için itibar görmediğini söyledi. Çırak bulamamalarının tek nedeninin ekonomik nedenler olduğunu söyleyen Durmaz, “Çırak sıkıntısı çekiyoruz. Bu işi orijinal olarak imal eden 3 usta kaldı. Birisi de benim. Ailemde benden başka bu işi yapacak kimse kalmadı. El yapımı, emek gerektiriyor. Bir maliyeti var. Kazandığımız para bir evi geçindirmiyor. Gençler daha çok sanayide çalışmayı tercih ediyor" diye konuştu.
Durmaz, devlet destekli projeler de yer alıp bu işin eğiticiliğini yaparak mesleğini genç kuşaklara aktarmaya hazır olduğunu da söyledi.

FOTOĞRAFLI

Serik bıçağı ustaları, çırak bulamıyorSerik bıçağı ustaları, çırak bulamıyorSerik bıçağı ustaları, çırak bulamıyorSerik bıçağı ustaları, çırak bulamıyor

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Yurtta gazdan etkilenen 53 öğrencinin sağlık durumu iyiYurtta gazdan etkilenen 53 öğrencinin sağlık durumu iyi
'Toprağın Sultanları', kadınlara toprağı sevdiriyor'Toprağın Sultanları', kadınlara toprağı sevdiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Serenay Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi için açıklama yaptı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası kavga çıktı!

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı! Akılalmaz taktik

Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı! Akılalmaz taktik

İstanbul'da korkutan yangın! Yaralılar var

İstanbul'da korkutan yangın! Yaralılar var

Herkes oraya akın etti!

Herkes oraya akın etti!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!

Günlük burç yorumları: 3 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 3 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Bedelli askerlik başvuruları için süre uzatılacak mı? Son gün bugün

Bedelli askerlik başvuruları için süre uzatılacak mı? Son gün bugün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.