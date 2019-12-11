HABER

Serik sahilindeki 22 işletme tahliye edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:42 | Son Güncelleme

Serik sahilindeki 22 işletme tahliye edilecek

Antalya'nın Serik ilçesinde usulsüz tahsis edildiği belirlenen günübirlik 22 işletmenin tahliye edilmesine karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Serik Belediyesi'ne tahsis edilen Belek ve Kadriye sahil kenarındaki alanların, belediye tarafından sözleşme hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere kiralanması ve kaçak yapılar nedeniyle tahsisi 2013 yılında iptal edildi.

Tahsise rağmen alanda 22 işletmenin günübirlik olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit eden bakanlık, tahsis iptal kararının uygunlaması ve işletmelerin kaldırılması için Antalya Valiliği aracılığıyla Serik Belediyesi'ne tahliye emri gönderdi.

Serik Belediye Zabıta Müdürlüğü birimince 22 işletmeye yapılan tebligatla tahliyelerin 13 Aralık'a kadar yapılacağı aktarıldı.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlığın Belek ve Kadriye'deki günübirlik tesislerdeki işletmelerin tahliyesiyle ilgili karar aldığını kaydetti.

Uygulayıcı olduklarını ve gelen kararı yerine getirmekle yükümlü olduklarını belirten Aputkan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra biz ne yapabiliriz? Buraları halka nasıl kazandırabiliriz? Bunu konuşmamız lazım. Bakanlık birkaç gün önce bize yazı gönderdi. Buralarda bulunan esnafların tahliye edilmesi gerekiyor. Biz de esnafımıza süre verdik. Cuma günü tahliye edilmesi gerekiyor. Buraları tahsisten önceki duruma geri getireceğiz. Esnafımızın zor durumda olduğunu biliyorum. Ancak, kiralama sözleşmelerine baktığımızda, özellikle tahsisin bakanlıkça iptal edildiğini, tahliye işlemi istendiğinde herhangi bir hak iddia edilemeyeceği hüküm maddesi konulmuş. Kiralayanların da bundan haberi var. Bizim vereceğimiz kararlar hukuki olmalı."

Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü
Episkopos Sahak Maşalyan 85. Türkiye Ermeni Patriği seçildiEpiskopos Sahak Maşalyan 85. Türkiye Ermeni Patriği seçildi
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyorGÜNCELLEME - Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Belek ve Kadriye Günübirlik Tesislerindeki İşletmelere Tahliye K Serik

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

Hafter’in Kurmay Başkanı: Türk gemilerini batırma emri aldım

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Erdoğan'dan şehit Astsubay Esma Çevik hakkında açıklama

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Şehit Esma Çevik'in acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Şehidin acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de bir deprem daha!

Son dakika! MEB'den Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama: Okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

'Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum' demişti! Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.