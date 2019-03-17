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Serik'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada S.Ü.

Serik'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada S.Ü. tarafından av tüfeğiyle vurulan Mehmet Ali Merih (74) ile oğlu Rüştü Merih (53) yaşamını yitirdi, kızı Mesudiye Kılıç (54) ise yaralandı. S.Ü., olayın ardından karakola giderek teslim oldu.
Olay, saat 15.00 sıralarında Çatallar Mahallesi Kır mevkisinde meydana geldi. S.Ü., iddiaya göre daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mehmet Ali Merih ile çocukları Rüştü Merih ve Mesudiye Kılıç ile tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü. yanında getirdiği av tüfeğiyle Mehmet Ali Merih ve çocuklarına ateş açtı. 3 kişi tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, S.Ü. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler tarafından hasteneye götürülen Mehmet Ali Merih Serik Devlet Hastanesi'nde, Rüştü Merih de Aksu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kolundan yaralanan Mesudiye Kılıç ise sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan S.Ü., kısa süre sonra tüfeğiyle birlikte karakola giderek teslim oldu.

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