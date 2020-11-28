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  4. Serik’te otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Serik’te otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

28.11.2020 14:05 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.Serik İlçesi Orta Mahalle’de Kız Deresi Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada Zeki Akdağ’ın kullandığı 06 BCF 658 plakalı otomobil ile su ve tüp servisi işinde çalışan Okan Güner’in (38) kullandığı 42 ELU 03 plakalı motosikletle çarpıştı.

Antalya’nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Serik İlçesi Orta Mahalle’de Kız Deresi Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada Zeki Akdağ’ın kullandığı 06 BCF 658 plakalı otomobil ile su ve tüp servisi işinde çalışan Okan Güner’in (38) kullandığı 42 ELU 03 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akdağ tedavi için Serik Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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