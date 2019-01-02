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Serik'te sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 14:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve futbol takımlarının devre arası kamp yapacağı bazı tesisler su altında kaldı.

Serik'te sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve futbol takımlarının devre arası kamp yapacağı bazı tesisler su altında kaldı.
Serik'te dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Acısu Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Derenin yakınındaki Karadayı, Belek ve Kadriye mahallelerinde geniş su birikintileri oluştu. Bölgede buğday ekili tarım arazilerinin yanı sıra devre arası çalışmaları için takımların kamp yapacağı futbol sahaları da su altında kaldı.
Özellikle Belek bölgesindeki kamp tesislerinin bulunduğu alanları su bastı. Bölgede yağışın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

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Serik'te sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastıSerik'te sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastıSerik'te sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı

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