Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (2)

HORTUM, SERALARI VURDU

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kozağacı Mahallesi'nde, saat 09.00 sıralarında, hortum meydana geldi. Cam ve plastik seraların olduğu bölgede etkili olan hortum, 30 dekarlık alanda hasara neden oldu. Domates, biber ve salatalık ekili seraların camları kırılırken, plastik örtüleri yırtıldı. Hortum nedeniyle seralardaki ürünler de zarar gördü. Hortum, şiddetli yağış ve rüzgar sonrası seraları zarar gören üreticiler, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye inceleme için ekipler yönlendirildi.

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