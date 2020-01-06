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  4. Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (3)

Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

15 MAHALLEYİ BAĞLAYAN YOL KAPANDI Antalya'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış etkili olurken, Kökez Mahallesi'nde derenin taşması sonucu 15 mahallenin bağlandığı grup yolu, ulaşıma kapandı.

15 MAHALLEYİ BAĞLAYAN YOL KAPANDI
Antalya'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış etkili olurken, Kökez Mahallesi'nde derenin taşması sonucu 15 mahallenin bağlandığı grup yolu, ulaşıma kapandı. Birçok sürücü, araçlarıyla yolda kalırken, su birikintisi nedeniyle gidemeyen sürücüler de dönmek zorunda kaldı. Sel sularının kapattığı yolda kamyonet sürücüsü de mahsur kaldı. Serik Belediyesi'ne ait kepçeyle kamyonet kurtarıldı. Eminceler, Belek ve Karadayı mahallelerindeki tarım arazileri de sular altında kaldı.
'HER YIL 2- 3 DEFA TAŞKIN OLUYOR'
Derelerin taşması sonrası Kerim Top'a ait, biber ekili cam seralar, suyla doldu. Top, "Yıllardır burada üretim yapıyoruz. DSİ yetkilileri daha önce geldi, buraları inceledi. Dereler temizlenmediği için her yıl 2- 3 defa taşkın oluyor. Su basması nedeniyle ürettiklerimiz de zarar görüyor" dedi.
Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, yağış dolayısıyla az sayıda su baskını ihbarı aldıklarını belirterek, "Meteorolojik uyarılar kapsamında hazır şekilde bekliyoruz" dedi.

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