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Serik'te silahlı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 00:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, boşanma aşamasında olan Rüstem U.

Serik'te silahlı kavga: 3 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde, boşanma aşamasında olan Rüstem U. ile eşinin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanmak için bir süre önce mahkemeye başvuran Rüstem U. (29), Çınaraltı mevkiinde eşinin yakınlarıyla karşılaştı. Taraflar arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş atması sonucu Rüstem U., karnından vurularak, babası Selvet U. (62) ve Nasıf T. (41) de başına aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı.
Ağır yaralanan Rüstem U., olay yerinden geçen bir kamyonetle Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Rüstem U., buradaki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Rüstem U.'nun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Diğer yaralılardan Selvet U., Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi, Nasıf T.'nin tedavisi ise özel bir hastanede sürüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Serik'te silahlı kavga: 3 yaralı

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