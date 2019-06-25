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Serik'te taksiciler kontak kapattı, turistler şaşırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 250 taksici, otellerin özel şirketlerden araç kiralayıp korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle kontak kapattı.

Serik'te taksiciler kontak kapattı, turistler şaşırdı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde 250 taksici, otellerin özel şirketlerden araç kiralayıp korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle kontak kapattı. Eylem nedeniyle taksileri kullanamayan turistler şaşkınlık yaşadı.
Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde görev yapan Kadriye Taksi Kooperatifi'ne bağlı 250 taksici, otellerdeki araç kiralama şirketlerinin korsan taşımacılık yaptığını öne sürerek eylem kararı aldı. Bu sabah Kadriye Mahallesi'nde otellerin yoğunlukla bulunduğu taksi durağı önünde bir araya gelen taksici esnafına Kadriyeli minibüsçüler de destek verdi. Kontak kapatan taksiciler eylemlerinin gün boyu süreceğini belirtti. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
VIP ARAÇLAR GERİ DÖNDÜRÜLDÜ
Otellerden çıkıp taksi duraklarında bekleyen turistler ise ne olduğunu anlamaya çalıştı. Taksiciler otellere girmek isteyen VIP araçların geçişine izin vermezken, araçlarını otellerin önündeki yolun her iki yanına park ederek, uzun kuyruk oluşturdu.
'BU İŞTEN VAZGEÇMİYORLAR'
Kadriye Taksi Kooperatifi Başkanı Abdullah Kocabıyık, "Biz rent a carcılara karşı değiliz. Ama korsan taşımacılığa karşıyız. Bazı oteller özel araçlar tahsis ederek, taşımacılık yapıyor. Otel yetkililerini defalarca uyarmamıza rağmen, bundan vazgeçmiyorlar. Biz kimsenin işine karışmayız. Ama ekmeğimizi de kimseye yedirmeyiz. Yıllardır bu sorun devam ediyor ama bir türlü çözülmüyor" dedi.

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Serik'te taksiciler kontak kapattı, turistler şaşırdıSerik'te taksiciler kontak kapattı, turistler şaşırdıSerik'te taksiciler kontak kapattı, turistler şaşırdıSerik'te taksiciler kontak kapattı, turistler şaşırdı

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