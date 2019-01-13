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Serik'te yağmurdan istinat duvarı yıkıldı, su baskınları yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 12:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaklaşık 24 saat aralıksız süren sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı park halindeki kamyonun üzerine yıkıldı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde yaklaşık 24 saat aralıksız süren sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı park halindeki kamyonun üzerine yıkıldı. Yağmur nedeniyle portakal bahçeleri su altında kaldı, 4 mahalleyi bağlayan yolda heyelan meydana geldi.

Serik'te dün sabah başlayan şiddetli yağmur aralıksız bu sabaha kadar sürdü. Yağmur nedeniyle bazı bölgelerde tarım arazileri, plastik seralar ve açık alanda ekili ürünlerde zarar meydana gelirken, Belkıs, Belek, Karadayı, Kürüş ve Sarıabalı mahallelerinde birçok yerde su baskınları meydana geldi. Tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun otoparkı da sular altında kaldı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmanın istinat duvarı şiddetli yağmur nedeniyle çöktü. Duvarın üzerine yıkıldığı park halindeki kamyonette hasar meydana geldi. Köprüçay Irmağı'nın taşması nedeniyle kıyısında bulunan portakal bahçeleri suyla dolarken, ırmağın kıyısındaki restoranların oturma bölümlerine kadar su seviyesi yükseldi. Sarıabalı, Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahalleleri grup yolunda da yine heyelan meydana geldi.

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