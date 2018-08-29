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Serik'te zincirleme kaza: 12'si Rus turist, 15 kişi yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde iki tur midibüsüyle TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, 4'ü çocuk, 12'si Rus turist, 15 kişi yaralandı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde iki tur midibüsüyle TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, 4'ü çocuk, 12'si Rus turist, 15 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Serik- Antalya D-400 karayolunun Serik'e bağlı Aşağı Kocayatak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Belek'ten aldığı 25 turisti Antalya Havalimanı'na götüren Zabit Bayat (49) yönetimindeki 06 BCG 786 plakalı tur midibüsüne, yol kenarındaki tesise girmek için manevra yaptığı sırada, arkadan gelen Süleyman Korkmaz'ın (46) kullandığı 07 UG 171 plakalı TIR çarptı. Kontrolden çıkan tur midibüsü de önünde seyreden Ahmet Doğan (46) yönetimindeki 07 ABJ 540 plakalı boş midibüse arkadan çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken, kazada sürücüler Süleyman Korkmaz, Ahmet Doğan ve Zabit Bayat ile midibüste bulunan yolculardan Rus uyruklu Alena Novikova (7), Artem Tugay (9), Anton Temenova (11), Uliana Bakına (12), Alina Zubkova (19), İrina Tyan (33), Elena Temenova (38), Snezhana Bakına (41), Olga Zubkova (51), Alexander Movikov (56), Tatiana Khen (57) ve Lev Tyan (62) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Serik’teki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tur midibüsündeki diğer 9 yolcu ise uçaklarına yetiştirilmek üzere olay yerine gelen başka araçla Antalya Havalimanı'na gönderildi. TIR sürücüsü Süleyman Korkmaz ifadesi alınmak üzere Serik Polis Merkezi'ne götürüldü.

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