Serinin ilki: Huawei Mate 40 tanıtıldı! İşte Huawei Mate 40'ın özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate 40 özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıktı. Huawei, günler öncesinden belirlediği Huawei Mate 40 serisi etkinliğini sonunda gerçekleştirdi ve Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus'ı görücüye çıkardı. Biz ise bu haberimizde ise serinin ilk telefonu Huawei Mate 40'ı inceleyeceğiz.

HUAWEİ MATE 40 ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate 40 özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 68 derece kavisli, 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. 5 nm'lik 5G destekli Kirin 9000 işlemciden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Mate 40'ın 13 MP'lik ön kamerası ekranın sol üst köşesinde yer alıyor. Mate 40, enerjisini ise 4.200 mAh kapasitesindeki pilinden karşılıyor. Bu pil, hızlı şarj desteğine ve kablosuz hızlı şarj desteğine sahip.

Huawei Mate 40 kamera tarafında ise bu kez yuvarlak bir tasarımı benimsiyor ve 4 farklı kameraya yer veriyor. Bu kameralar, 50 MP ana kamera + 16 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP 3x telefoto kamera olarak sıralanıyor.

HUAWEİ MATE 40 FİYATI

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