Serinin ilki: Huawei P40 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei, düzenlediği etkinlikte Huawei P40 serisini tanıttı. Uzun zamandır sızıntılara konu olan Huawei P40 serisinin ilk modeli olan Huawei P40'ı etkinlikte görücüye çıkardı. İsterseniz hemen Huawei P40'ın özelliklerine geçelim.

HUAWEİ P40 ÖZELLİKLERİ

Huawei P40 özellikleri arasında 6,1 inç büyüklüğünde OLED bir ekran var. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğünde ve herhangi bir kıvrıma sahip değil. Ekranın sol üst köşesinde tıpkı Galaxy S10 Plus'ta olduğu gibi bir kamera deliği bulunuyor. Huawei P40'ın ekranının hemen altında ise 5G destekli Kirin 990 işlemcisi yer alırken, bu işlemciye 8GB RAM ve 128GB dahili depolama eşlik ediyor.

Huawei P40 kameralarıyla öne çıkan bir akıllı telefon. Bu anlamda Leica ile işbirliği devam ediyor. Arka tarafında 3 kameralı bir arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapan Huawei P40, bu kameralardan birini ana kamera olarak kullanıyor. Bu kamera 50 MP çözünürlüğünde. Huawei P40'nın diğer kameraları ise sırasıyla 16 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP telefoto kamera olarak göre yapıyor. Akıllı telefon tüm bu kamera kurulumuyla 3x optik zoom yapabiliyor. Telefonun ekran deliğinde ise 32 MP çözünürlüğünde ön kamera, auto focus sensörü ve ekran yüz kilidini açabilmek için kullanılan kızılötesi sensör bulunuyor.

HUAWEİ P40 FİYATI

25W kablolu 40W kablosuz hızlı şarj destekli 3800 mAh değerindeki bataryasından gücünü alan Huawei P40, Avrupa'da 799 Euro'dan satışa çıkacak. Telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise belli değil.

